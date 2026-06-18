В Астане пройдет массовая практика йоги под открытым небом
Празднование состоится под девизом "Йога – искусство здорового долголетия".
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21 июня в Астане состоится крупное мероприятие, посвященное Международному дню йоги.
Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Инициатива была предложена Индией в 2014 году и поддержана 177 странами, включая Казахстан.
Основной площадкой станет территория перед стадионом "Астана Арена". Ожидается, что в мероприятии примут участие тысячи человек – представители государственных органов, дипломаты, врачи, педагоги, спортсмены, йога-сообщества и жители города.
В программе предусмотрены:
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05:30 – регистрация участников
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06:00 – выполнение 108 кругов Сурья Намаскар
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08:00 – массовая йога по общему протоколу
Занятия проведут опытные инструкторы из Индии.
Для участия рекомендуется взять с собой коврик для йоги, головной убор и удобную одежду.
Организаторы мероприятия – Индийский культурный центр в Астане и Yoga Family Astana при поддержке акимата города.
Ранее сообщалось, что астанчане смогут бесплатно заниматься скандинавской ходьбой в городских парках.
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