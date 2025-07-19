На этой неделе маунтинбайк - велогонка по пересечённой местности стал главной темой обсуждений среди жителей Семея. Ещё до начала соревнований этот экстремальный вид спорта успел пощекотать нервы горожанам. Чемпионат Казахстана по гонкам на бездорожье решили провести на окраине города - в районе, куда незаконно свозят мусор и туши павших животных. Несанкционированная свалка растянулась на несколько километров. Коммунальным службам пришлось в срочном порядке вывозить тонны отходов и закапывать их в землю. Организаторов же раскритиковали за выбор неподходящей локации. Подробности в материале корреспондента BAQ.KZ.

Трасса преткновения

Скандал с выбором места чемпионата разгорелся в Семее после обращения представителей федерации велоспорта к акиму области Абай Берику Уали. Организаторы мероприятия призвали на помощь администрацию города. Они попросили в короткие сроки превратить свалку в трассу для езды спортсменов.

Однако не все восприняли эту новость как возможность сделать генеральную уборку силами коммунальщиков. Среди горожан разгорелся спор: можно ли приглашать спортсменов со всей страны на незаконный "скотомогильник"? Ведь ещё три дня назад он был завален остатками биоразложения домашнего скота.

Мы обратились к активистам федерации велоспорта по области Абай Радмиле Захаровой и Ольге Хлевовой, которые выступили с обращением.

По их словам, к работе по уборке территории подключились коммунальные службы, дети из спортивной школы и местные жители, которые рады, что на их посёлок обратили внимание.

"Мы не смотрим на мусор, мы выбираем ландшафт. Подходящих трасс мало. Мы считаем, что Управление спорта должно было проявить инициативу и предложить подходящее место для проведения чемпионата. Они знали об этом с декабря прошлого года. В 2024 году в Семее прошёл женский пятидневный велозабег "Путь Абая". Приехали со всей страны. Им у нас понравилось. Поэтому и было решено продолжать проводить в Семее мероприятия по велоспорту", - озвучили свою позицию в Федерации велоспорта по области Абай.

В свою очередь в Управлении спорта ответили, что они выполнили условия, заранее предоставив место для чемпионата. Но оно не понравилось организаторам.

"Их локация изначально была на острове. Трассу утвердили. Местная федерация сказала, что всё в силе. Когда остались считанные дни, они её поменяли. 11 июля в конце рабочего дня велосипедисты решили, что эта трасса не подходит для взрослых, только для детей. И поменяли локацию, выбрав участок на Восходе. Мы вышли с письмом в отдел ЖКХ с просьбой о помощи в благоустройстве, но для согласования ведь тоже надо время. Вот и пошёл такой резонанс. Трассу нужно было утверждать минимум за месяц вперёд. Им-то виднее, что подходит для чемпионата", - пояснили чиновники.

Место встречи!

Национальный чемпионат Казахстана по маунтинбайку - ежегодное спортивное событие, которое в этом году впервые проходит в Семее с 17 по 20 июля.

До этого велогонки по бездорожью организовывались лишь в двух городах страны - Текели Жетысуской области и живописном Талгаре под Алматы. Всё потому, что для маунтинбайка необходима особая пересечённая местность, которая в черте большинства городов попросту отсутствует.

К счастью для Федерации велоспорта, подходящий рельеф нашёлся на восточной окраине Семея - в районе посёлка Восход, за школой № 34.

Спортсмены в восторге: трасса сочетает глину и песок, благодаря чему колёса не вязнут, а перепады высот в несколько метров требуют выносливости, технического мастерства и дарят всплеск адреналина на каждом спуске.

Последние дни в городе не утихают вопросы: кто выбрал это место и почему решение приняли так поздно?

Как нам удалось узнать, локацию определил уроженец Семея - Тыныс Аканов, тренер по маунтинбайку Центра олимпийской подготовки города Астаны.

Во время республиканского чемпионата по шоссейной велогонке, проходившего в Семее с 3 по 9 июля, спортсмены со всей страны начали обсуждать предстоящие соревнования по маунтинбайку. Однако вскоре стало ясно, что ранее утверждённая локация на острове Мира не подходит для взрослых участников. Тогда начались поиски нового велополигона.

"Я родом из Семея, этот город мне не безразличен. Хочется, чтобы спортсмены из Абайской области вышли на новый уровень. Раз уж мы принимаем такое важное соревнование, нужно показать, что у нас есть достойные трассы. Я начал интересоваться у местных тренеров, где и как планируется чемпионат, но внятных ответов не получил. Хотя и Федерация велоспорта по Абайской области, и управление спорта были в курсе календаря мероприятий. Они предложили остров Мира, но его рельеф не подходит для взрослых гонщиков", - рассказывает тренер высшей категории по маунтинбайку Центра олимпийской подготовки города Астаны Тыныс Аканов.

По словам Аканова, после этого он самостоятельно занялся поисками новой площадки и осмотрел около десяти локаций в пределах города.

"На павлодарской трассе - песок, на абайской - сплошная равнина. В районе Знаменки есть подходящие места, но они в 40 километрах от Семея - слишком далеко. В итоге я выбрал территорию в посёлке Восход. Для маунтинбайка важны не только техника, но и зрелищность: нужны спуски, подъёмы, элементы рельефа. Здесь идеальные условия. Думаю, в будущем эта трасса может стать одной из лучших в стране для горных велогонок", - отметил он.

Рога и копыта...

Однако у семейчан свои виды на этот участок. Уже много лет под покровом ночи и даже днём сюда свозят останки домашнего скота: шкуры, кости, целые головы и даже органы. Выбор места для чемпионата подсветил серьёзную проблему. Жители посёлка страдают от зловония, который распространяется из-за опасных для здоровья отходов. К тому же эти останки могут быть заразными.

Фото Каната Смагулова

Во время пандемии коронавируса местный активист Канат Смагулов обнаружил на нелегальной свалке 50 выброшенных свиных туш. С 2018 года он борется за чистоту и порядок в своём районе. Неизменный спутник Каната - папка с копиями обращений в различные инстанции и ответами на них, включая многочисленные отписки. На каждый вопрос журналиста он сразу предоставляет документы - позицию как местных жителей, так и чиновников.

"Здесь настоящие курортные места: озёра, рощи, рядом базы отдыха. А сюда мусор свозят целыми КамАЗами. Говорят, что это местные жители мусорят. Это неправда. Мы первые, кто выходит на субботники. Благодаря проведению чемпионата появилась надежда, что на нашу проблему наконец обратят внимание. В посёлках Восход и Водный живёт 14 тысяч человек. Мы ждём нормальных условий для жизни и наказания для тех, кто превратил наш район в свалку", - говорит активист.

Общественника беспокоит не только незаконный скотомогильник, что устроили за частным сектором, но и куча шлака и золы, которые на законных основаниях привозят сюда из котельных. Именно они представляют опасность для здоровья людей.

В Семее официально предусмотрены лишь два места для утилизации отходов от сжигания угля - это полигон твёрдых бытовых отходов на левом берегу и бывший Бабинский карьер, расположенный всего в 100 метрах от новой велотрассы.

По словам Каната Смагулова, на эти объекты свозят не только золу и шлак, но и пылевидные отходы, которые представляют гораздо большую опасность. Из-за своей мелкодисперсной структуры они легко разносятся ветром по округе и проникают повсюду - от водоисточников до лёгких местных жителей. Одним из главных требований при утилизации таких отходов является их регулярное увлажнение. Однако, как отмечает активист, на практике этим никто не занимается.

"Ещё во времена Восточно-Казахстанской области мы доказали, что это именно пылевидные отходы. Их везут с котельных. Это невидимая пыль, к ней добавляется зола и шлак. По санитарным нормам, утилизация таких отходов должна происходить поэтапно: сначала — слой на глину, чтобы предотвратить попадание в грунтовые воды, затем — слой песка, и так чередовать, обязательно увлажняя каждый уровень", - рассказывает гражданский активист Канат Смагулов.

По его словам, на деле всё происходит иначе.

"Здесь просто свалили огромную кучу высотой в несколько метров и сверху присыпали песком. Все нормы нарушены. Раньше весь этот мусор вывозили на полигон ТБО, но это дорого. Тогда и нашли более "выгодный" вариант - арендовали Бабинский карьер. Я напрямую спрашивал у представителей теплоснабжающей компании: почему вы не соблюдаете правила утилизации? Знаете, что они мне ответили? "А нам проще заплатить штраф в 500 тысяч тенге!" - добавает он.

"Пыль" в глаза

В департаменте экологии по области Абай подтвердили, что предприятие "Теплокоммунэнерго" имеет законное разрешение в области охраны окружающей среды вывозить шлак на окраину посёлка Восход. Место согласовано. Мартовская проверка выявила нарушения экологического характера. Между тем результаты анализов воды и воздуха не выявили превышений вредных примесей.

"Провели проверку по обращению жителей посёлков Восход и Водный. По результатам выявили, что план природоохранных мероприятий не исполняется. Не вырыта канава. Привлекли предприятие по двум статьям к административной ответственности. Также провели замеры подземных вод на наличие загрязняющих веществ, так как поступила жалоба на запах воды. Превышения предельно-допустимых выбросов не обнаружено", - рассказали в Департаменте экологии по области Абай.

Экологи не были осведомлены о нелегальном скотомогильнике. Говорят, что узнали только от нас, и что с этим вопросом к ним официально не обращались.

"Если установим виновное лицо, будем привлекать к административной ответственности. Если не установим, то за слабую работу привлечём заместителя акима. Ранее мы привлекали начальника отдела ЖКХ города за свалки и выдали предписание на их расчистку. Мы можем выехать на это место за 34 школой и зафиксировать факт, направить письмо в ветеринарию, чтобы они приняли меры и вывезли на утилизацию отходы животных" - рассказали о своих возможностях в Департаиенте экологии.

В городском отделе ЖКХ рассказали, что сразу откликнулись на просьбу спортсменов. За три дня вывезли больше 10 машин мусора. Установили два биотуалета.

"Управление спорта обратилось к нам в понедельник утром. Мы свою поддержку обеспечили. Отправили людей и технику. Хочу отметить, что такие свалки мы постепенно убираем. В рамках акции "Таза Қазахстан" в этом году из города вывезено 173 тысячи тонн мусора. Мы писали письмо в полицию. Запросили у местной полицейской службы установить камеры на нескольких локациях. Ждём!" - пояснил руководитель отдела ЖКХ г. Семей Бахтияр Топаев.

В Семее установлено 1600 точек видеонаблюдения за общественным порядком и дорожным движением. Однако чёрные дыры в системе коммунального благополучия так и остаются не освещёнными вниманием камер. На окраинах собираются кучи мусора. Люди экономят на услугах сбора и вывоза ТБО, предпочитая выбросить пакеты вдоль дороги или где-нибудь в нелюдном месте.

"Здесь тупик. Дальше дороги нет. Сюда мало кто приезжает, вот и скидывают мусор. Всё это разлагается, люди дышат парами. Нам помогают активисты, вывозим общими усилиями. Но отходов не убавляется", - показывает нам ландшафты Канат Смагулов.

Выбор вело-трассы подсветил серьёзную проблему - несанкционированные свалки: в области Абай их сотни. По данным областного Департамента экологии в 2023 году в регионе насчитывалось свыше 300 несанкционированных свалок, в 2024 году на 100 меньше. А за полгода текущего года космо-мониторинг выявил чуть больше 30 таких мест.

В Федерации велоспорта облюбовали новую локацию и подумывают сделать из неё профессиональную трассу.

"Других мест пока нет. Понятно, что это сложный участок с точки зрения экологии. Предстоит много работы. Но её можно довести до международного уровня. Условия позволяют проводить здесь даже Кубок Азии", - поделился своими ожиданиями тренер Тыныс Аканов.

Если Бабинский карьер действительно будет преобразован в профессиональную трассу для маунтинбайка и станет новым центром притяжения для спортсменов, то у посёлков Восход и Водный появится реальный шанс привлечь внимание со стороны властей. Повышенный интерес к району может стать толчком к решению накопившихся проблем - от несанкционированных свалок до отсутствия инфраструктуры.

Но готовы ли к переменам коммунальные службы? Согласится ли "Теплокоммунэнерго" уступить территорию, которую используют для утилизации отходов, в пользу спорта и экологии? И выделит ли городские власти альтернативное, законное место для размещения золы, шлака и пылевидных выбросов котельных?

Ответы на эти вопросы во многом определят, станет ли новый велополигон точкой роста или останется оазисом среди пыльных и забытых окраин.

Фото: Альбина Халел