Чэнду, Сиань, Алматы, Тачэн: какие железнодорожные проекты связывают Казахстан и Китай

Казахстан и Китай планируют в два раза увеличить пропускную способность железнодорожного перехода Достык – Алашанькоу. Для этого будет построена вторая железнодорожная ветка. Одновременно Казахстан прокладывает еще один маршрут в сторону китайской границы – Аягоз – Тачэн, рассчитанный на дополнительный грузопоток объемом 20 млн тонн. Об этом в интервью агентству «Синьхуа» сообщил Президент Касым-Жомарт Токаев.

«В ходе моего недавнего визита в Шанхай было подписано Межправительственное соглашение о строительстве второй железнодорожной ветки Достык – Алашанькоу. Ее запуск позволит в два раза увеличить пропускную способность этого важного пограничного перехода», – рассказал Глава государства.

Еще одним крупным проектом становится железная дорога Аягоз – Тачэн.

«Ведется строительство третьей железной дороги Аягоз – Тачэн, которая даст возможность существенно разгрузить существующую инфраструктуру и обеспечить дополнительный грузопоток в объеме 20 млн тонн», – сообщил Токаев.

Грузопоток между Казахстаном и Китаем растет

Расширение железнодорожных мощностей связано с ростом перевозок между двумя странами.

По итогам прошлого года объем трансграничных железнодорожных перевозок превысил 35 млн тонн.

«Наши страны последовательно формируют новую транспортную архитектуру Евразии. Масштабы этой работы хорошо видны по динамике грузоперевозок», – отметил Президент.

Рост фиксируется и на автомобильных маршрутах. За год было перевезено около 8 млн тонн грузов, что на 40% превышает показатель предыдущего года.

По словам Токаева, Казахстану необходимо дальше увеличивать транспортные мощности, поскольку на территорию страны уже приходится около 85% наземного транзита из Китая в Европу.

«Для Казахстана развитие транспортно-логистического потенциала – это стратегический приоритет. На нашу страну приходится около 85 проц. всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу, и мы стремимся наращивать эти объемы», – сказал он.

Железные дороги станут частью более крупной сети

По словам Президента, Казахстан и Китай создают не отдельные транспортные объекты, а взаимосвязанную сеть, которая должна объединить железные дороги, автомобильные маршруты, сухие порты и морскую инфраструктуру.

Одним из основных направлений остается Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор. Казахстан рассчитывает повысить его конкурентоспособность за счет цифровизации перевозок и ускорения прохождения границы.

«Наша общая задача – сделать этот маршрут максимально конкурентоспособным. Поэтому особое значение мы придаем внедрению "умной таможни", цифровизации документооборота, синхронизации информационных систем, автоматизации пограничных процедур», – подчеркнул Токаев.

Сейчас уже работают совместный логистический терминал в китайском Ляньюньгане, сухой порт «Хоргос – Восточные ворота», терминалы в Сиане и Алматы, а также контейнерный хаб в Актау.

В китайском Чэнду реализуется еще один проект – казахско-китайский железнодорожный грузовой терминал.

По словам Президента, эти объекты постепенно складываются в единую цепочку от производственных центров Китая через Казахстан к Каспию и далее в направлении европейских рынков.

Казахстан хочет зарабатывать не только на перевозке

Расширение Достык – Алашанькоу и строительство Аягоз – Тачэн рассматриваются как часть более широкой стратегии.

Казахстан намерен не ограничиваться функцией транзитной территории, а развивать вокруг транспортных потоков новые производства, переработку и логистические сервисы.

«Казахстан нацелен на получение статуса транспортно-логистического хаба Евразии, где наряду с перевозкой грузов будут развиваться логистика, переработка, производство, электронная торговля и современные сервисы», – заявил Токаев.

Президент назвал конечной целью переход от экономики транзита к экономике транспортной взаимосвязанности.

«В конечном счете, задача состоит в том, чтобы наше уникальное географическое положение способствовало общему прогрессу, развитию регионов и повышению благосостояния граждан», – отметил Глава государства.

Напомним, параллельно развивается магистраль Арал – Каспий. По словам Президента, она должна вдвое увеличить пропускную способность по направлению Восток – Запад и сократить время транспортировки грузов через Казахстан с пяти до трех суток.