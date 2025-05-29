В Панфиловском районе области Жетысу неизвестные разграбили древние сакские курганы, построенные в степи тысячи лет назад. Как сообщают местные краеведы, злоумышленники варварски разрыли могильники, разрушив уникальное историко-культурное наследие, передаёт BAQ.KZ.

Древние захоронения расположены в 100 километрах к северу от города Жаркента. Первым факт разграбления около месяца назад заметил житель села Сарыбель Олег Тихомиров и рассказал об этом журналистам "7 канала":

"Я, конечно, возмущен, я всегда противник вот этих всех вещей. Такое не может быть безнаказанно оставаться, потому что у нас еще есть сокровища подобные. Если дальше такая тенденция пойдет, ничего хорошего наше поколение будущее не ждет, которые дети внуки, уже пойдут. Поэтому по приезду я сообщил в соответствующие организации какие только мог, включая акимат".

Чиновники передали сигнал в Центр охраны памятников. Его специалисты предполагают, что в курганах могли быть захоронены скифские вожди. Однако мародёры, по всей видимости, действовали с помощью спецтехники и успели серьезно повредить территорию.

"В скифскую эпоху было очень много золота и других артефактов. В отличие от других эпох, именно в скифский период использовали много ценных предметов, их много встречается в захоронениях, поэтому чёрные археологи стали для нас настоящей бедой. Сейчас, в связи с разрушением этих памятников, мы подадим жалобу в компетентные органы и начнём работу", - прокомментировал Галымжан Оспанов директор Центра охраны памятников.

Хотя это место находилось под охраной государства и имело соответствующую маркировку, это не остановило так называемых "чёрных археологов". По словам экспертов, подобные преступления наносят непоправимый ущерб национальной истории и требуют срочного реагирования.

Ранее в ВКО пресекли нелегальную добычу золота.