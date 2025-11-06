Chevron и Казахстан укрепляют партнёрство на Тенгизе и Карачаганаке
Вчера, 23:05
140Фото: Акорда
В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана высоко оценил вклад компании в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак. Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сфере добычи, переработки и транспортировки сырья.
Накануне Токаев прилетел в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия – США". Сегодня ожидается встреча президента с Дональдом Трампом.
