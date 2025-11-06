  • 7 Ноября, 00:15

Chevron и Казахстан укрепляют партнёрство на Тенгизе и Карачаганаке

Фото: Акорда

В Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана высоко оценил вклад компании в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак. Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сфере добычи, переработки и транспортировки сырья.

Накануне Токаев прилетел в Вашингтон для участия в саммите "Центральная Азия – США". Сегодня ожидается встреча президента с Дональдом Трампом.

