Тенгизшевройл хочет продлить контракт по Тенгизу после 2033 года — Аккенженов
В Минэнерго заявили о заинтересованности инвесторов в продлении соглашений.
Крупнейшие иностранные инвесторы в нефтегазовый сектор Казахстана намерены продолжить работу в стране и после истечения действующих соглашений. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов в подкасте Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.
По его словам, партнёры по проекту Тенгиз заинтересованы в продлении контрактов.
«На сегодняшний момент компания "Шеврон" и партнёры по проекту Тенгиз изъявляют желание дальше продлить отношения с республикой и иметь контракт после 2033 года. Это и есть самое настоящее доказательство того, что Казахстан формирует достаточно благоприятный инвестиционный климат», — отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Он подчеркнул, что инвесторы ежегодно беспрепятственно получают дивиденды и имеют возможность возвращать вложенные средства, что повышает доверие к рынку.
Отметим, что действующее соглашение по месторождению Тенгиз истекает в 2033 году, и переговоры о его продлении уже начались.
Напомним, в новом выпуске Trend Talk министр энергетики Ерлан Аккенженов подробно рассказал о будущем энергетической системы Казахстана и ключевых вызовах отрасли. В интервью обсудили планы по вводу 13,3 ГВт новых мощностей к 2029 году и более 26 ГВт — к 2035-му, а также задачи по выходу страны на энергонезависимость и формированию профицита электроэнергии.
