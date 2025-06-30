Антикоррупционная служба разоблачила подозреваемого в коррупции чиновника в Туркестанской области. По данным ведомства, руководитель Департамента по управлению земельными ресурсами региона уличён во взяточничестве, передаёт BAQ.KZ.

В результате негласных оперативных мероприятий установлено, что он получил взятку в размере 1 млн тенге от жителя города Туркестан. Деньги предназначались за содействие в оформлении государственных актов на земельные участки.

28 июня 2025 года, по решению суда, подозреваемый взят под стражу.

Иные детали уголовного дела не разглашаются в интересах следствия (в соответствии со статьёй 201 УПК РК).

При этом подчеркивается, что в соответствии с Конституцией и УПК, человек считается невиновным до вступления в законную силу приговора суда.

Ранее мы писали о том, что сотрудника Антикора поймали на взятке в ВКО.