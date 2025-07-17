На фоне критики в соцсетях по поводу антисанитарии и небезопасных условий на пляжах Шардаринского водохранилища в Туркестанской области местные власти заявили об усилении контроля, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акима области, первый заместитель акима региона Зулфухар Жолдасов посетил Шардару с рабочей поездкой и проверил состояние пляжей. По его словам, территории очистили от мусора, наладили работу дежурных спасателей, усилили меры безопасности и ограничили движение транспорта в зонах купания.

Кроме того, торговые точки, ранее располагавшиеся слишком близко к воде, перенесли на расстояние не менее 50 метров от берега.

Тем временем в соцсетях набирает популярность видео одной из туристок, пожаловавшейся на грязь, мусор и неработающую инфраструктуру в зоне отдыха. Этот сигнал вызвал общественный резонанс и стал поводом для пристального внимания со стороны акимата.

В акимате заверили, что мониторинг за состоянием пляжей будет вестись в течение всего купального сезона, а предпринимателям поручено поддерживать чистоту и комфорт на туристических объектах.