Чиновники съездили на пляжи Шардары после жалоб туристов
Водохранилище критикуют за антисанитарию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На фоне критики в соцсетях по поводу антисанитарии и небезопасных условий на пляжах Шардаринского водохранилища в Туркестанской области местные власти заявили об усилении контроля, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе акима области, первый заместитель акима региона Зулфухар Жолдасов посетил Шардару с рабочей поездкой и проверил состояние пляжей. По его словам, территории очистили от мусора, наладили работу дежурных спасателей, усилили меры безопасности и ограничили движение транспорта в зонах купания.
Кроме того, торговые точки, ранее располагавшиеся слишком близко к воде, перенесли на расстояние не менее 50 метров от берега.
Тем временем в соцсетях набирает популярность видео одной из туристок, пожаловавшейся на грязь, мусор и неработающую инфраструктуру в зоне отдыха. Этот сигнал вызвал общественный резонанс и стал поводом для пристального внимания со стороны акимата.
В акимате заверили, что мониторинг за состоянием пляжей будет вестись в течение всего купального сезона, а предпринимателям поручено поддерживать чистоту и комфорт на туристических объектах.
Самое читаемое
- Не только взятки: казахстанские чиновники замешаны и в тяжких преступлениях
- Бахыт Сарсекбаев раскрыл детали трагедии с молодым боксёром на Иссык-Куле
- В Баянауле обнаружены уникальные сокровища сакской цивилизации
- Антиядерный активист Амантай қажы столкнул женщину с лестницы
- Казахстан строит "ворота на Евразию": в Костанае начат проект хаба "Тобыл" за 64 млрд тенге