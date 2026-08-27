Число авиарейсов между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличат более чем вдвое
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Казахстан и Саудовская Аравия договорились увеличить количество разрешенных регулярных авиарейсов между двумя странами с 28 до 70 в неделю, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.
В Эр-Рияде вице-министр транспорта Талгат Ластаев и и.о президента Главного управления гражданской авиации Саудовской Аравии Сулейман бин Ахмед Альбассам подписали Соглашение о воздушном сообщении между правительствами двух стран.
Соглашение укрепляет нормативно-правовую базу в сфере гражданской авиации и расширяет возможности для развития регулярного авиасообщения между странами.
В ведомстве ожидают, что расширение авиасообщения будет способствовать развитию торгово-экономических и деловых связей, привлечению инвестиций, а также укреплению туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.
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