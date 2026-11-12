Число иностранных студентов в Казахстане достигло исторического рекорда
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В Казахстане обучаются около 41 тысячи иностранных студентов. Это рекордный показатель для страны. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.
По словам министра, Казахстан продолжает укреплять позиции в качестве образовательного центра региона.
– Всего за пять лет мы достигли показателя почти в 41 тысячу иностранных студентов, которые сегодня обучаются в Казахстане. Это наш исторический рекорд. Можно говорить о том, что Казахстан полноценно сформировался как академический хаб региона, – отметил Саясат Нурбек.
Министр также рассказал о результатах работы по повышению доступности высшего образования.
За последние семь лет в рамках государственного образовательного заказа было выделено более 725 тысяч грантов. На эти цели направили свыше 1,5 трлн тенге.
Кроме того, за последние пять лет размеры студенческих стипендий увеличились вдвое, а за семь лет – в 2,5 раза.
По словам Саясата Нурбека, работа по расширению доступа к высшему образованию и поддержке студентов будет продолжена.
Ранее студенты придумали, как находить работу через реальные задачи бизнеса.
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