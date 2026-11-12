Число иностранных студентов в Казахстане достигло исторического рекорда

В Казахстане обучаются около 41 тысячи иностранных студентов. Это рекордный показатель для страны. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

По словам министра, Казахстан продолжает укреплять позиции в качестве образовательного центра региона.

– Всего за пять лет мы достигли показателя почти в 41 тысячу иностранных студентов, которые сегодня обучаются в Казахстане. Это наш исторический рекорд. Можно говорить о том, что Казахстан полноценно сформировался как академический хаб региона, – отметил Саясат Нурбек.

Министр также рассказал о результатах работы по повышению доступности высшего образования.

За последние семь лет в рамках государственного образовательного заказа было выделено более 725 тысяч грантов. На эти цели направили свыше 1,5 трлн тенге.

Кроме того, за последние пять лет размеры студенческих стипендий увеличились вдвое, а за семь лет – в 2,5 раза.

По словам Саясата Нурбека, работа по расширению доступа к высшему образованию и поддержке студентов будет продолжена.

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