Число подразделений госпитальной фармации увеличат до 411

До конца 2027 года число подразделений госпитальной фармации планируют увеличить со 155 до 411, сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает BAQ.KZ.

«В настоящее время на стационарном уровне функционирует 155 подразделений госпитальной фармации. До конца 2027 года планируется увеличить их количество до 411», - сказала Альназарова на заседании Правительства.

Она отметила, что такие подразделения отслеживают в цифровой системе весь путь лекарства - от назначения до доставки пациенту.

«Это позволяет предотвращать ошибки при применении лекарственных средств, исключать необоснованные назначения, а также обеспечивать рациональное использование лекарственных запасов и бюджетных средств», - сказала министр.

По словам министра, в 2024–2025 годах работа этих подразделений позволила сэкономить около 4,6 млрд тенге.

Медленнее всего подразделения госпитальной фармации открываются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. Альназарова отметила, что в этих регионах необходимо ускорить их открытие и обеспечить их специалистами.

Ранее Минздрав выявил проблемы с миллиардными закупками в Алматы. После пересмотра заявок удалось предотвратить избыточные закупки препаратов на 15,8 млрд теңге.