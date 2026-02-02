Количество погибших в результате крушения парома у берегов провинции Басилан на юге Филиппин возросло до 40 человек. Об этом в воскресенье сообщила Береговая охрана Филиппин /БОФ/, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

По информации агентства, поисково-спасательная операция продолжается почти неделю после того, как паром, который осуществлял рейс из города Замбоанга в город Холо провинции Сулу, затонул к северо-востоку от острова Балук-Балук.

По данным БОФ, было спасено не менее 316 человек. Власти все еще работают над установлением точного количества пассажиров на борту.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 января недалеко от острова на юге Филиппин затонул паром с более чем 350 людьми на борту. Судно следовало из портового города Замбоанга на южный остров Джоло в провинции Сулу, когда, предположительно из-за технических неполадок, затонуло после полуночи.