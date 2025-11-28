В Гонконге продолжают уточнять последствия масштабного пожара, произошедшего в одном из общественных жилых комплексов района Тай По, передает BAQ.KZ.

По последним данным, число погибших выросло до 128 человек. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на министра безопасности Гонконга Криса Танга.

По словам министра, "по меньшей мере 128 человек погибли и 79 получили ранения в результате пожара в общественном жилом комплексе в районе Тай По". Пожар охватил несколько блоков здания, а плотный дым и высокая температура значительно осложнили эвакуацию жителей.

Крис Танг также отметил, что число жертв может возрасти, поскольку примерно 200 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают разбор завалов и поисковые операции, однако ситуация остаётся крайне тяжёлой.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.