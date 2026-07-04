Число погибших при взрыве в Дамаске возросло до 10 человек

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Сегодня 2026, 05:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Reuters Сегодня 2026, 05:32
Сегодня 2026, 05:32
155
Фото: Reuters

Число погибших в результате взрыва в кафе в центре Дамаска возросло до 10 человек, еще 21 человек получил ранения.

Как передает Al Arabiya, об этом сообщило Министерство здравоохранения Сирии.

Согласно информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство весом около одного килограмма, начиненное металлическими поражающими элементами. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, взрыв прогремел 2 июля в кафе в центре Дамаска, недалеко от Дворца правосудия. Ранее сообщалось о 9 погибших и 20 пострадавших.

 

Самое читаемое

Наверх