Число погибших при взрыве в Дамаске возросло до 10 человек
Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.
Сегодня 2026, 05:32
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Сегодня 2026, 05:32Сегодня 2026, 05:32
155Фото: Reuters
Число погибших в результате взрыва в кафе в центре Дамаска возросло до 10 человек, еще 21 человек получил ранения.
Как передает Al Arabiya, об этом сообщило Министерство здравоохранения Сирии.
Согласно информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство весом около одного килограмма, начиненное металлическими поражающими элементами. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, взрыв прогремел 2 июля в кафе в центре Дамаска, недалеко от Дворца правосудия. Ранее сообщалось о 9 погибших и 20 пострадавших.
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