Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии после разрушительного землетрясения
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаити в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительным землетрясением в префектуре Кумамото, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства выразил искренние соболезнования премьер-министру, семьям погибших и всему народу Японии.
Касым-Жомарт Токаев также передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, мощное землетрясение произошло на юге Японии во вторник, 28 июля. Не менее 50 человек доставлены в больницы, зафиксированы обрушения зданий и пожары. Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени в префектуре Кумамото на острове Кюсю. По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда составила 7,1. При этом по японской шкале сейсмической интенсивности Синдо толчки достигли высшего уровня, семи баллов.
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