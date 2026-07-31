Токаев выразил соболезнования премьер-министру Японии после разрушительного землетрясения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаити в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительным землетрясением в префектуре Кумамото, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил искренние соболезнования премьер-министру, семьям погибших и всему народу Японии.

Касым-Жомарт Токаев также передал слова поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, мощное землетрясение произошло на юге Японии во вторник, 28 июля. Не менее 50 человек доставлены в больницы, зафиксированы обрушения зданий и пожары. Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени в префектуре Кумамото на острове Кюсю. По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда составила 7,1. При этом по японской шкале сейсмической интенсивности Синдо толчки достигли высшего уровня, семи баллов.