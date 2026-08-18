В 2026–2027 учебном году число студентов казахстанских вузов, как ожидается, превысит 740 тыс. человек. Об этом на заседании Правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент BAQ.KZ.

Сейчас в Казахстане работают 123 вуза, из которых 107 – гражданские. Прием на программы бакалавриата завершится 25 августа, а в магистратуру и докторантуру – 28 августа.

На гранты претендовали около 127 тысяч абитуриентов

В этом году в конкурсе на государственные образовательные гранты приняли участие около 127 тыс. абитуриентов – на 14 тыс. больше, чем годом ранее.

«В этом году в конкурсе на государственные гранты приняли участие около 127 тысяч абитуриентов. Это на 14 тысяч больше, чем в прошлом году. Результаты конкурса были опубликованы 7 августа. Освоено 98% выделенных грантов», – сообщил Саясат Нурбек.

Количество государственных грантов сохранили на уровне прошлого года. Дополнительно около 5 тыс. грантов предусмотрено за счет средств акиматов, различных фондов и самих вузов.

Около 10 тысяч студентов ежегодно проходят дуальное обучение

Продолжается развитие дуального обучения и производственной практики. По словам министра, ежегодно около 10 тыс. студентов проходят такую подготовку в портфельных компаниях фонда «Самрук-Казына».

Только за первое полугодие 2026 года дуальным обучением и производственной практикой были охвачены более 4,3 тыс. студентов.

Подготовка ведется по направлениям горного дела, энергетики, IT, электротехники, железнодорожного транспорта, телекоммуникаций, цифровых технологий, добычи и переработки ресурсов.

Новый университет ИИ примет первых студентов

В новом учебном году также начнет работу Казахский исследовательский университет искусственного интеллекта.

Планируется принять 600 обучающихся. На программы бакалавриата поступят 400 студентов, в том числе 308 обладателей государственных грантов.

Еще 100 человек планируется принять в магистратуру. Кроме того, «Самрук-Казына» направит 100 сотрудников на обучение по программе MBA AI+X.

В вузах появятся новые ИИ-сервисы

Одним из направлений развития высшего образования остается внедрение искусственного интеллекта.

В рамках программы AI-Sana уже разработано более 440 ИИ-агентов.

В дальнейшем планируется внедрение цифровых инструментов AI-Admission, AI-Onboarding и AI-Library, а также ИИ-психолога и сервиса AI-Career.

Ожидается, что такие решения будут использоваться на разных этапах взаимодействия студентов с вузами – от поступления и адаптации до обучения и построения дальнейшей карьеры.

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