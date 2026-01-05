Количество ТЭЦ, находящихся в опасной "красной" зоне, сократилось с 19 до 10 объектов. передает BAQ.kz.

Риск аварийности объектов снижен, что показывает реальный результат принятых мер. Об этом Касым-Жомарт Токаев рассказал журналисту газеты "Turkistan" в большом интервью. Правительство приступило к масштабной модернизации энергетических и коммунальных объектов. По словам Президента нам предстоит построить сотни километров инженерных сетей, а также обновить линии электропередач. Сейчас разрабатывается финансовая матрица этого огромного проекта.

"Однако восстановить "дышащую на ладан" инфраструктуру недостаточно, нужно менять принцип работы. Поэтому модернизация призвана решить главный вопрос – улучшить инвестиционную привлекательность отрасли, создать реальные рыночные механизмы. Экстренные меры Правительства обусловлены самой сутью проблемы, ведь энергетика и ЖКХ – это основа жизнедеятельности любой страны. Если этот фундамент разрушится, все остальное упадет как "карточный дом", - сказал Глава государства.

Глубинные экономические проблемы замалчивались десятилетиями, а инфраструктура городов и сел обветшала. Энергетические объекты и коммунальные сети порядком износились. Накопившиеся вопросы сплелись в "гордиев узел" проблем, отметил Президент. Они создали "коммунального дракона", которого нужно постоянно подкармливать бюджетными вливаниями и задабривать авральным латанием дыр. Это стало восприниматься как данность, у граждан появилось чувство безысходности.

"Между тем наши правительства не спешили разгребать "авгиевы конюшни", потому что такая сложная работа не принесла бы им лавры победителей. Проще было докладывать о подготовке пафосных программ, например, о вхождении в тридцатку самых развитых государств, и об их "успешной" реализации. Погоня за сиюминутными результатами в ущерб реальности дорого обошлась нашему государству", - отметил Президент.

Ранее в большом интервью Касым-Жомарт Токаев поделился мнением о налоговой реформе. Глава государства отметил, что дискуссии вокруг нее оправданны, но не для того, чтобы сеять панические настроения среди граждан.