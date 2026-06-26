Число жертв мощного землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на севере Венесуэлы возросло до 188 человек. Еще не менее 1520 человек получили ранения различной степени тяжести.

Обновленные данные озвучил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, 157 человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, более 200 человек, предположительно, остаются под завалами зданий, разрушенных в результате стихийного бедствия.

Спасательные службы продолжают поисково-спасательную операцию в пострадавших районах. Работы осложняются масштабными разрушениями и большим количеством поврежденных объектов.

По предварительным оценкам властей, землетрясение полностью или частично разрушило около 250 зданий. Последствия стихийного бедствия затронули порядка трех тысяч семей.

Ранее власти сообщали о 164 погибших и 971 пострадавшем, однако по мере разбора завалов число жертв продолжает расти.

Напомним, в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Первоначально сообщалось о подземном толчке магнитудой 7,1, однако позже Геологическая служба США зафиксировала два последовательных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом около 40 секунд.

В связи с последствиями стихийного бедствия власти Венесуэлы объявили режим чрезвычайного положения.

Напомним, в МИД отметили, что Казахстан не получал данных о пострадавших гражданах в Венесуэле.