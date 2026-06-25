Казахстан не получал данных о пострадавших гражданах в Венесуэле — МИД

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию после разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Официальный представитель МИД выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия.

"Мы знаем о разрушительном землетрясении в Венесуэле. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", – заявил он на брифинге.

По данным внешнеполитического ведомства, на данный момент информации о пострадавших гражданах Казахстана не поступало.

"Какой-либо официальной информации от компетентных органов о пострадавших гражданах Казахстана не поступало. Обращений от граждан Казахстана также в наши представительства за рубежом не поступало", – сообщил представитель МИД.

Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.

После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.

Ранее сообщалось, что десятки стран отправят спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.