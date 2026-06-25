Казахстан не получал данных о пострадавших гражданах в Венесуэле — МИД
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В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали ситуацию после разрушительного землетрясения в Венесуэле.
Официальный представитель МИД выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия.
"Мы знаем о разрушительном землетрясении в Венесуэле. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших", – заявил он на брифинге.
По данным внешнеполитического ведомства, на данный момент информации о пострадавших гражданах Казахстана не поступало.
"Какой-либо официальной информации от компетентных органов о пострадавших гражданах Казахстана не поступало. Обращений от граждан Казахстана также в наши представительства за рубежом не поступало", – сообщил представитель МИД.
Напомним, 24 июня у берегов Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. В стране зафиксированы разрушения зданий, а власти назвали ситуацию очень серьёзной.
После стихийного бедствия в Венесуэле был введён режим чрезвычайного положения. Также временно закрыт международный аэропорт имени Симона Боливара, приостановлена работа метро и железнодорожного сообщения, отменены занятия в учебных заведениях.
Ранее сообщалось, что десятки стран отправят спасательные команды в зону бедствия в Венесуэле.
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