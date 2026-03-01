  • Главная
  • Новости
  • Число жертв после израильских атак на Ливан приблизилось к полусотне человек

Число жертв после израильских атак на Ливан приблизилось к полусотне человек

Свыше тысячи пострадали.

Сегодня 2026, 01:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Agence France-Presse, AFP Сегодня 2026, 01:05
Сегодня 2026, 01:05
99
Фото: Agence France-Presse, AFP

В Ливане сообщили о росте числа жертв после израильских ударов, передает BAQ.kz.

С начала эскалации число погибших в результате ударов Израиля возросло до 486, свыше 1300 человек получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения республики. 

Ранее Парламент Ливана принял решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года. 

Самое читаемое

Наверх