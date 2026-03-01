В Ливане сообщили о росте числа жертв после израильских ударов, передает BAQ.kz.

С начала эскалации число погибших в результате ударов Израиля возросло до 486, свыше 1300 человек получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Ранее Парламент Ливана принял решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.