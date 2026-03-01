Число жертв после израильских атак на Ливан приблизилось к полусотне человек
Свыше тысячи пострадали.
Сегодня 2026, 01:05
99Фото: Agence France-Presse, AFP
В Ливане сообщили о росте числа жертв после израильских ударов, передает BAQ.kz.
С начала эскалации число погибших в результате ударов Израиля возросло до 486, свыше 1300 человек получили ранения, сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Ранее Парламент Ливана принял решение отложить выборы в законодательное собрание, изначально запланированные на май, на два года.
