Число жертв пожара в Гонконге достигло почти 100 человек

Фото: AP Photo / Chan Long Hei

Число погибших в результате крупного пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге увеличилось до 94 человек? передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

Инцидент стал самым разрушительным пожаром в городе за последние 17 лет.

Возгорание началось в среду днём по местному времени. По предварительным данным, пламя вспыхнуло на бамбуковых строительных лесах, которые были установлены вокруг домов в рамках программы реновации. Из-за высокой температуры, сильного ветра и легковоспламеняющейся конструкции огонь стремительно распространился и охватил все восемь высоток жилого комплекса.

Масштаб и скорость распространения пожара вызвали серьёзные вопросы у властей. Правительство Гонконга объявило о начале уголовного расследования для установления причин чрезвычайной ситуации. В рамках дела задержали трёх человек по подозрению в непредумышленном убийстве.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крупного пожара в городе Гонконге.

