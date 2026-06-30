Число жертв стрельбы в немецком Штаде выросло до шести человек
Все погибшие работали в центре по уходу за детьми.
Сегодня 2026, 08:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:54Сегодня 2026, 08:54
116Фото: Bild
В немецком городе Штаде число погибших в результате стрельбы увеличилось до шести человек. По предварительным данным полиции, нападение совершил 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения.
По информации немецких СМИ, все погибшие работали в центре по уходу за детьми.
Правоохранительные органы считают, что преступление, вероятнее всего, было совершено на почве личного конфликта. Следствие не усматривает признаков политических мотивов или связи с организованной преступностью.
Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.
Напомним, в Германии произошла стрельба в учреждении для молодых матерей.
Самое читаемое
- Крушение вертолета крупнейшей нефтяной компании: никто не выжил
- Минэнерго ответило на жалобы из-за очередей за автогазом в Мангистау
- Осужденных по делу Яны Легкодимовой этапировали в «Черный беркут»
- ЧМ-2026: Месси, Мбаппе и Роналду начинают борьбу на выбывание
- Пьяный мужчина угнал полицейскую машину и попал в ДТП в Павлодаре