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Число жертв стрельбы в немецком Штаде выросло до шести человек

Все погибшие работали в центре по уходу за детьми.

Сегодня 2026, 08:54
АВТОР
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Bild Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54
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Фото: Bild

В немецком городе Штаде число погибших в результате стрельбы увеличилось до шести человек. По предварительным данным полиции, нападение совершил 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения.

По информации немецких СМИ, все погибшие работали в центре по уходу за детьми.

Правоохранительные органы считают, что преступление, вероятнее всего, было совершено на почве личного конфликта. Следствие не усматривает признаков политических мотивов или связи с организованной преступностью.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

Напомним, в Германии произошла стрельба в учреждении для молодых матерей.

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