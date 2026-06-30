Число жертв стрельбы в немецком Штаде выросло до шести человек

В немецком городе Штаде число погибших в результате стрельбы увеличилось до шести человек. По предварительным данным полиции, нападение совершил 45-летний гражданин Германии турецкого происхождения.

По информации немецких СМИ, все погибшие работали в центре по уходу за детьми.

Правоохранительные органы считают, что преступление, вероятнее всего, было совершено на почве личного конфликта. Следствие не усматривает признаков политических мотивов или связи с организованной преступностью.

Расследование продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и мотивы нападавшего.

Напомним, в Германии произошла стрельба в учреждении для молодых матерей.