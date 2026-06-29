В Германии произошла стрельба в учреждении для молодых матерей: есть погибшие

В немецком городе Штаде, расположенном недалеко от Гамбурга, произошла стрельба в учреждении по поддержке молодежи, где также предоставляется жилье молодым матерям. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения, сообщает The Guardian со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранительных органов, на месте были задержаны два человека, в том числе предполагаемый стрелок.

Полиция заявила, что в настоящее время угрозы для населения нет, а ситуация находится под контролем.

Обстоятельства трагедии и мотивы нападавшего пока остаются неизвестными. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.

Власти также уточняют точное число пострадавших и степень тяжести полученных ими травм.

По данным издания, стрельба произошла на территории учреждения социальной поддержки молодежи, которое включает жилые помещения для молодых матерей. Расследование продолжается.

По информации BBC, арестованы два человека, один из них – подозреваемый.

Информация о возрасте жертв и возможном мотиве нападавшего пока не сообщается.

Население города Штаде составляет около 50 000 человек, он расположен к западу от Гамбурга.

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