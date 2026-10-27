Читают или листают ленту? Как школьников Казахстана приучают к книгам

В Казахстане более 681 тысячи человек присоединились к проекту «Читающая школа», а школьные библиотеки продолжают пополняться новыми книгами. Насколько активно дети читают и как государство пытается заинтересовать их литературой, в ответ на запрос редакции BAQ.KZ рассказали в Министерстве просвещения.

Сколько школьников читают книги

В Казахстане с 2023 года реализуется программа «Балалар кітапханасы», направленная на развитие интереса к литературе среди детей. Параллельно действует проект «Кітап оқитын ұлт» («Читающая нация»), который объединяет школьников, студентов, педагогов и родителей.

Как сообщили в Министерстве просвещения в ответ на запрос редакции BAQ.KZ, по состоянию на 12 октября 2026 года в проекте зарегистрировано более 1,4 млн участников из всех 20 регионов страны.

«Из них 681 441 участник зарегистрирован по направлению «Читающая школа». В рамках проекта по всем направлениям зафиксировано 120 789 прочитанных книг, прошедших предусмотренную проектом процедуру подтверждения», – сообщили в ведомстве.

Насколько хорошо дети понимают прочитанное

Вопрос не только в количестве прочитанных книг, но и в том, насколько хорошо школьники понимают содержание текста.

В ответе министерства приводятся результаты международного исследования PISA-2025, в котором приняли участие 22 680 казахстанских школьников в возрасте 15 лет из 643 организаций образования.

По данным ведомства, средний результат по читательской грамотности составил 385 баллов.

«Результаты по естественнонаучной и читательской грамотности сохранились на уровне PISA-2022», – отметили в министерстве.

При этом исследование выявило направления, над которыми системе образования ещё предстоит работать.

«Вместе с тем исследование обозначило направления для дальнейшей работы: сокращение различий между регионами и школами, укрепление базовых знаний и навыков обучающихся, повышение качества преподавания», – говорится в ответе.

В ведомстве сообщили, что по итогам детального анализа исследования будут подготовлены рекомендации для улучшения показателей образования в регионах.

Какие книги предлагают школьникам

В рамках программы «Балалар кітапханасы» для детей разных возрастов сформирован рекомендательный перечень литературы.

В него вошли произведения казахских и зарубежных классиков, современных отечественных авторов, а также художественно-познавательные книги.

Первоначально электронный каталог насчитывал 1 770 произведений. В январе 2025 года список пополнили ещё 810 наименованиями.

«В настоящее время на цифровой платформе edu.bookfund.gov.kz размещены электронные версии 2 580 книг», – сообщили в Министерстве просвещения.

Кроме того, формируется дополнительный перечень литературы по направлению «Тұлғатану», посвящённый истории страны, национальной культуре и выдающимся личностям Казахстана.

Как меняются школьные библиотеки

Сегодня школьные библиотеки постепенно становятся не только местом аренды книг, но и пространством для самостоятельной работы, общения и образовательных мероприятий.

По данным Министерства просвещения, общий библиотечный фонд организаций образования составляет 142 млн экземпляров. Из них более 29,4 млн приходится на художественную литературу и свыше 55,8 млн – на учебники.

«По итогам 2025 года в школах и колледжах страны функционируют 1 956 коворкинг-центров, предназначенных для чтения, самостоятельной работы, общения и проведения образовательных мероприятий», – говорится в ответе министерства.

Как заинтересовать детей чтением в эпоху соцсетей

На фоне популярности социальных сетей и коротких видео школы ищут новые способы привлечь детей к книгам.

В проекте «Читающая школа» предусмотрены не только самостоятельное чтение произведений, но и проверка понимания прочитанного, интеллектуальные соревнования и республиканский финал.

В феврале 2026 года также начала работать информационная система Oqyrman.kz для мониторинга читательской грамотности учащихся.

В дальнейшем власти планируют продолжить цифровизацию библиотек.

«В перспективе до 2030 года предусмотрены полная цифровизация школьных библиотек, внедрение автоматизированных библиотечных систем во всех школах, развитие Национальной электронной детской библиотеки, повышение квалификации библиотекарей и поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта в библиотечную деятельность», – сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что более миллиона казахстанцев хотят вовлечь в чтение книг.