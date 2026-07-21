Более миллиона казахстанцев хотят вовлечь в чтение книг

В Казахстане подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие культуры чтения и поддержку книжной индустрии, передает BAQ.KZ.

Документ заключили Корпоративный фонд «Фонд развития креативных индустрий» и общественный фонд «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация». Инициатива реализуется в рамках указа Президента о развитии культуры чтения и формировании интеллектуальной нации.

Главная цель партнерства – расширить читательскую аудиторию, повысить интерес к национальной литературе и создать условия для устойчивого развития книжной отрасли.

В рамках сотрудничества по всей стране пройдет республиканский марафон «Кітап оқитын ұлт». Организаторы планируют привлечь к чтению более одного миллиона казахстанцев уже в этом году.

Каждому участнику предложат прочитать до 15 книг, а рекомендованный список включает свыше 300 произведений на казахском и русском языках. В общей сложности организаторы рассчитывают достичь 15 миллионов книжных прочтений.

Кроме марафона, стороны намерены проводить форумы, фестивали, книжные выставки, творческие встречи, лекции и другие культурно-просветительские мероприятия.

По словам председателя правления Фонда развития креативных индустрий Ерлана Каналимова, книга является основой креативной экономики, поскольку именно она формирует знания, идеи и интеллектуальный капитал. Председатель фонда «Кітап оқитын ұлт – Читающая нация» Бакытжан Турлыбеков отметил, что устойчивое развитие книжной отрасли невозможно без формирования постоянной читательской аудитории.

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