В Алматы возбуждено уголовное дело после того, как мужчина ударил ребёнка в игровой комнате ресторана, передает BAQ.KZ.

4 мая 2025 года в одной из игровых комнат ресторана в Алматы произошёл шокирующий инцидент. По словам матери пострадавшего, неизвестный мужчина дважды ударил её сына, в результате чего ребёнок от боли и испуга не мог двигаться. Свидетелем произошедшего стала девочка-подросток, которая сделала мужчине замечание, после чего он начал кричать уже на неё.

Когда на место прибыла мать пострадавшего мальчика, мужчина не только не извинился, но продолжил вести себя агрессивно. Женщина вызвала полицию, однако до её приезда мужчина покинул помещение.

Как утверждается в описании к видеозаписи с места происшествия, распространившейся в соцсетях, нападавший якобы является членом общественного совета и входит в различные комиссии и рабочие группы.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что по факту происшествия Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"После установления объективных обстоятельств будет принято процессуальное решение", — уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что участковый инспектор прибыл на место происшествия через 6 минут после поступления сигнала на пульт "102".

Расследование продолжается. Полиция призывает свидетелей и очевидцев инцидента обратиться в ближайший отдел полиции.

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