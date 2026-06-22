На чемпионате мира по футболу 2026 года завершились очередные матчи группового этапа. Главным героем игрового дня стал лидер сборной Египта Мохамед Салах, который помог своей команде одержать важную победу над Новой Зеландией.

Египет – Новая Зеландия

Матч группы G начался неудачно для египтян. Уже на 15-й минуте защитник Новой Зеландии Финн Серман открыл счет и вывел свою команду вперед.

После перерыва Египет сумел переломить ход встречи. Сначала на 58-й минуте отличился Мостафа Зико, затем свое слово сказал Мохамед Салах, забив победный гол на 67-й минуте. Точку в матче поставил Трезеге, который на 82-й минуте сделал счет 3:1.

После двух туров у Египта четыре очка и хорошие шансы на выход в плей-офф. У Новой Зеландии остается одно очко.

В заключительном туре египтяне сыграют с Ираном, а Новая Зеландия встретится с Бельгией.

Бельгия – Иран

Сборная Бельгии не смогла обыграть Иран во втором туре группы G. Встреча завершилась без забитых мячей – 0:0.

Бельгийцы считались фаворитами, однако не сумели реализовать свои моменты. Более того, с 66-й минуты команда играла в меньшинстве после удаления Натана Нгоя.

Для Бельгии это уже вторая ничья подряд на турнире. В первом туре команда также потеряла очки в матче против Египта (1:1).

Теперь перед последним туром ситуация в группе остается открытой: Египет лидирует с четырьмя очками, у Бельгии и Ирана по два балла, а у Новой Зеландии – одно очко.

Уругвай – Кабо-Верде

Неожиданно упорным получился матч группы H между Уругваем и Кабо-Верде.

Счет открыли африканцы благодаря голу Кевина Ленини на 23-й минуте. Однако перед самым перерывом уругвайцы перевернули игру – отличились Максимилиано Араухо и Агустин Каноббио.

Казалось, Уругвай удержит победу, но во втором тайме Элио Варела сравнял счет – 2:2.

После двух туров у Уругвая и Кабо-Верде по два очка. Лидером группы остается Испания с четырьмя баллами.

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