ЧП на ТЭЦ Степногорска: после трагедии трое рабочих остаются в больнице
Состояние пострадавших стабильное, получают лечение.
Накануне на Степногорской ТЭЦ при демонтаже водяного экономайзера на котлоагрегате № 2 произошёл несчастный случай с работниками подрядной организации, передает BAQ.KZ.
В результате происшествия один человек погиб, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу города Степногорска.
По данным медиков, их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, пациенты получают полный объём необходимого лечения.
Для установления причин и обстоятельств аварии Департамент Комитета государственной инспекции труда создал специальную комиссию, которая проводит расследование. После его завершения материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.
Руководство ТЭЦ заявило, что семье погибшего и пострадавшим работникам подрядной организации окажут всестороннюю помощь.
