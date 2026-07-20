В Костанайской области суд признал незаконными действия частного судебного исполнителя, который наложил арест на банковские счета и имущество должника, не имея оригинала исполнительного документа, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в суде, еще в 2015 году с гражданина Д. по решению суда взыскали 14 млн тенге в пользу банка. После этого было возбуждено исполнительное производство.

В 2023 году, после прекращения деятельности одного из частных судебных исполнителей, дело передали другому исполнителю. Однако вместе с материалами ему не был передан оригинал исполнительного листа – документ существовал только на бумаге и к тому моменту был утрачен.

Несмотря на отсутствие оригинала, новый частный судебный исполнитель принял дело к своему производству и вынес постановления об аресте банковских счетов и имущества должника.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что электронного оригинала исполнительного листа никогда не существовало, а бумажный экземпляр был утерян. Следовательно, у судебного исполнителя не было законных оснований принимать дело к исполнению и применять меры принудительного взыскания.

Кроме того, суд указал, что Региональная палата частных судебных исполнителей также не имела правовых оснований утверждать акт приема-передачи этого исполнительного производства.

В результате суд удовлетворил иск гражданина, признав незаконными как действия частного судебного исполнителя по принятию производства без оригинала исполнительного документа, так и постановления об аресте банковских счетов и имущества.

Решение суда вступило в законную силу.

Читай также:

Должников будут предупреждать о выселении минимум за 10 дней