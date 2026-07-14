Должников будут предупреждать о выселении минимум за 10 дней

В Казахстане изменили правила исполнительного производства. Об основных нововведениях на площадке Службы центральных коммуникаций рассказал вице-министр юстиции Даниель Ваисов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Одно из ключевых изменений касается процедуры выселения. Теперь должника должны обязательно уведомить не менее чем за 10 дней до принудительного исполнения.

Также с 20 до 40 МРП увеличен порог применения упрощенного порядка взыскания административных штрафов и налоговой задолженности.

После истечения срока предъявления исполнительного документа все меры принудительного исполнения будут отменяться. Кроме того, упрощается процедура снятия арестов.

Отдельные нормы направлены на защиту социально уязвимых граждан. Алименты будут перечисляться только на специальные банковские счета взыскателей. Налагать арест на такие счета запрещается.

Кроме того, вводятся ограничения на удержание средств из отдельных государственных пособий и социальных выплат.

Изменения затронут и работу частных судебных исполнителей. Для действующих ЧСИ вводится обязательная аттестация, расширяются полномочия органов юстиции по государственному контролю, а также ужесточаются требования к помощникам и стажерам.

Закон также предусматривает совершенствование электронных торгов арестованным имуществом и введение досудебного порядка обжалования действий судебных исполнителей.

По словам вице-министра, в сфере исполнительного производства продолжается цифровизация. Уже работают сервисы «Цифровой судебный исполнитель», «Кабинет сторон» в мобильном приложении AdiletGov и «Цифровой ассистент».

В Министерстве юстиции рассчитывают, что новые нормы повысят эффективность исполнения судебных актов, усилят защиту прав граждан и сделают работу частных судебных исполнителей более прозрачной.

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