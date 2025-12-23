С учетом положений Налогового кодекса на 2026 год, факторов налогового характера (в том числе по НДС), которые могли бы привести к росту стоимости жилья, не заложено, сообщил на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт BAQ.KZ.

"С учетом норм, которые заложены в Налоговом кодексе, факторов, которые будут влиять на рост жилья, а именно НДС, на следующий год нет. За исключением ожиданий и, может быть, каких-то спекулятивных настроений",- сказал Жумангарин.

Он отметил, что в 2025 году цены на жилье в Казахстане выросли.

"Это все связано с рыночными моментами, спросом, предложением. Возможно, как-то повлияло ослабление курса тенге, поскольку недвижимость всегда была такой тихой гаванью для инвестиций для тех, кто не особо практикует другие варианты инвестиций собственного капитала", - сказал вице-премьер.

