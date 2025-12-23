Из бюджета 2026 года исключили неприоритетные траты на 8 трлн тенге
Траты на восемь трлн тенге исключили из бюджета на 2026 год. В целом бюджет на 2026 год составил 27, 7 триллиона тенге, сообщил министр финансов Мади Такиев на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.
"Когда мы формировали бюджет на 2026 год в целом заявки от государственных органов поступили на 36 триллионов тенге. Бюджет одобрился в сумме на 27, 7 триллиона тенге. Грубо говоря, 8 трлн тенге — это та самая экономия. На первых этапах рассмотрения были сокращены бюджеты по заявкам. Изначально в бюджетных заявках были предусмотрены разные расходы — приобретение мебели, автомашин", - сказал министр.
Отвечая на вопросы журналисты, он признал, что возможно необходимы обновления заявок, а также подчеркнул, что ведомство при планировании ориентировалось на утвержденный бюджет в 2026 году.
Ранее стало известно, насколько увеличат пенсии и пособия в 2026 году.
