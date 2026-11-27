В ритме большого города мы ежедневно сталкиваемся с огромным потоком информации, но далеко не всегда находим время для книг. Работа, учёба, социальные сети и повседневные дела постепенно вытесняют чтение из нашей жизни. Какие книги стоит прочитать жителю мегаполиса, узнал BAQ.KZ.

Не только достигать целей, но и наслаждаться жизнью

В большом городе человек постоянно сталкивается с историями чужого успеха. Стремление больше зарабатывать, развиваться и добиваться поставленных целей порой мешает наслаждаться настоящим.

Одной из книг, которую рекомендуют наши собеседники, стали «Атомные привычки» Джеймса Клира. Автор рассказывает, как небольшие ежедневные изменения способны привести к значительным результатам.

При этом важно не только стремиться к поставленной цели, но и получать удовольствие от самого процесса её достижения.

О человеческих отношениях и простых радостях

Тем, кто хочет отвлечься от повседневной суеты, стоит обратить внимание на художественную литературу.

Роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Вторая жизнь Уве» рассказывает об одиночестве, дружбе, человеческой доброте и неожиданных переменах в жизни.

А произведения Наринэ Абгарян «Манюня» и «Понаехавшая» знакомят читателей с историями, в которых переплетаются юмор, воспоминания, семейные ценности и человеческие отношения.

Деньги, амбиции и цена успеха

Любителям масштабных историй может быть интересна «Трилогия желания» американского писателя Теодора Драйзера, в которую входят романы «Финансист», «Титан» и «Стоик».

В центре повествования – история предпринимателя, стремящегося к богатству и власти. Произведения позволяют задуматься о цене успеха, человеческих амбициях и месте денег в жизни человека.

Казахская литература

Среди рекомендаций также оказались произведения отечественных писателей – «Көк мұнар» Мухтара Магауина и «Қан мен тер» Абдижамила Нурпеисова.

Казахская литература позволяет глубже познакомиться с историей, культурой и мировоззрением народа, а также переосмыслить вопросы, которые остаются актуальными и сегодня.

Научиться принимать себя

Ещё одно направление – книги, посвящённые самопознанию и психологии.

В произведении «Дары несовершенства» Брене Браун поднимаются вопросы принятия себя, отказа от стремления к идеалу и зависимости от чужого мнения.

Для жителей мегаполиса, которые нередко сталкиваются с высокой конкуренцией и постоянным сравнением себя с окружающими, эти темы могут быть особенно близки.

Как найти время для чтения?

Сегодня, чтобы прочитать книгу, необязательно идти в библиотеку или книжный магазин. Электронные издания доступны прямо в смартфоне, а аудиокниги можно слушать по дороге на работу, во время прогулки или занимаясь домашними делами.

При этом необязательно гнаться за количеством прочитанных книг или следовать популярным литературным подборкам. Важно найти произведения, которые вызывают интерес именно у вас.

В большом городе мы привыкли ценить каждую минуту. Однако немало времени ежедневно проводим в социальных сетях. Возможно, хотя бы часть этого времени стоит посвятить чтению.

Ранее стало известно, что участники марафона «Читающая нация» получили первые награды.