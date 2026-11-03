Что читают казахстанцы: от редких изданий до современной литературы

Какие книги сегодня выбирают казахстанцы и почему молодёжь всё чаще заглядывает в книжные магазины? Пока одни ищут редкие издания и произведения классиков, другие интересуются современной литературой и книгами по саморазвитию. Корреспондент BAQ.KZ побывала в книжных магазинах Астаны и узнала, что пользуется спросом у читателей и как проект «Читающая нация» влияет на их выбор.

От двух полок до тысяч книг

Владелица комиссионного книжного магазина Лола Израилова рассказала, что изначально открывала его как небольшое дело для души. Однако интерес покупателей оказался настолько высоким, что магазин постепенно расширился.

– Мы открылись масштабно четыре месяца назад, хотя нам уже год. За четыре месяца мы стремительно выросли. У нас сейчас девять тысяч подписчиков, семь тысяч книг, наверное, если не больше. В день приходит около четырёхсот человек, – рассказала Лола Израилова.

По её словам, среди посетителей есть и школьники, и молодёжь, и пожилые люди. При этом выделить одного популярного автора или жанр сложно – покупатели интересуются самой разной литературой.

В последнее время, отмечает владелица, особенно часто спрашивают произведения из списка проекта «Читающая нация».

– Каждый день нам присылают список. Наверное, человек пятнадцать спрашивают, есть ли у нас эти книги. Смотришь – это перечень книг из «Читающей нации». Сейчас они самые продаваемые, – отметила она.

Книги в магазин приносят сами жители.

– У нас есть прямо охотники, которые каждый день приходят и ищут книги. Есть очередь на определённых авторов и произведения. Поэтому книги не выбрасывайте и не относите на макулатуру, – добавила она.

Молодёжь покупает, старшее поколение приносит

Писатель и тюрколог Мади Раимов, который наблюдает за развитием магазина, отмечает растущий интерес к старым изданиям.

– Я обратил внимание: фантастика – это понятно, молодёжь, фэнтези. Но на казахскую литературу 50–70-х годов есть большой спрос. Вообще, редкие книги, которые в своё время мы не могли купить в Советском Союзе, сейчас спрашивают, – рассказал Мади Раимов.

Он также заметил разницу в поведении покупателей разных поколений.

– Я обратил внимание, что всё-таки молодёжь больше читает. Взрослые чаще сдают книги, а молодёжь покупает. Это новое поколение, которое понимает, что знания нужны, – считает писатель.

Книги с историей и читательские марафоны

Среди посетителей комиссионного магазина есть участники проекта «Читающая нация». Одна из покупательниц рассказала, что узнала о магазине из социальной сети Threads.

– Участвую в марафоне «Читающая нация» и уже прочитала две книги. Мне понравился список, который они выбрали, потому что он охватывает разные темы – от классики до искусственного интеллекта. Для расширения кругозора я решила участвовать, – поделилась девушка.

По её мнению, подобные инициативы особенно важны для молодёжи и школьников, поскольку помогают открывать новые жанры и формировать привычку к чтению.

От классики до саморазвития

В обычных книжных магазинах читательские предпочтения несколько отличаются. По наблюдениям продавца-консультанта Кристины Машуровой, молодые покупатели чаще интересуются художественной литературой.

– Молодёжь в основном читает художественную литературу. Это русская и зарубежная классика, современные авторы, а также наши отечественные писатели. Поколение постарше выбирает бизнес-литературу, психологию и книги по саморазвитию, – рассказала Кристина Машурова.

Сами покупатели отмечают, что чтение помогает не только получать новые знания, но и развивать речь, расширять словарный запас и лучше выражать свои мысли.

Один из посетителей также подчеркнул значение проекта «Читающая нация» для школьников и подростков.

– Проект «Читающая нация» в Казахстане очень важен для молодёжи. Некоторые молодые люди не так часто читают книги. А такие проекты могут подтолкнуть их к чтению, – поделился покупатель.

Ранее сообщалось, как школьников Казахстана приучают к чтению.