Что даст Казахстану партнерство с БРИКС: эксперты о новых рынках, ИИ и сотрудничестве с Индией

Партнерство Казахстана с БРИКС может открыть новые возможности для расширения торгово-экономических связей, выхода на новые рынки, развития транспортно-логистических маршрутов и технологического сотрудничества. По мнению экспертов, особенно большой потенциал есть у Казахстана и Индии – прежде всего в переходе от простой торговли к совместным производственным и технологическим проектам.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «БРИКС+» в Нью-Дели, заявил о намерении Казахстана диверсифицировать торгово-экономические и инвестиционные связи со странами объединения. Глава государства обозначил среди приоритетов транспорт и логистику, искусственный интеллект, энергетику, критически важные минералы и сельское хозяйство.

Гульжан Раманкулова/BAQ.kz

БРИКС может открыть для Казахстана новые возможности

Политолог и эксперт по международным отношениям Риззат Тасым отмечает, что современная геополитическая ситуация становится все более напряженной. Усиливается противостояние между государствами, внутренние конфликты приобретают международный масштаб, расширяется использование санкций, а глобальные цепочки поставок становятся все более уязвимыми.

По его словам, экономические, технологические, социальные и политические кризисы все чаще накладываются друг на друга, усиливая давление на международную систему безопасности. Всемирный экономический форум также относит геоэкономическое противостояние к числу главных рисков ближайших двух лет.

В этих условиях Казахстан продолжает проводить прагматичную политику, стараясь сочетать интересы разных государств и использовать различные международные площадки.

«Инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученные на саммите БРИКС, направлены на то, чтобы перевести потенциально конфронтационную риторику внутри объединения в конструктивное и практическое русло, а в условиях глобального разделения направить потенциал БРИКС на реализацию конкретных проектов», – отметил Риззат Тасым.

По его мнению, Казахстан рассматривает БРИКС как открытую площадку сотрудничества, которая может дополнять ведущую роль ООН и связывать разные регионы и рынки.

Личный архив Риззата Тасыма

Эксперт считает важными и предложения по расширению представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН, а также по усилению роли развивающихся средних держав в принятии глобальных решений.

Редактор издания TheNewsSite.in Аянангша Майтра напомнил, что Казахстан присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера.

«Казахстан присоединился к БРИКС как государство-партнер. То есть он не является официальным полноправным членом объединения. Но и в качестве партнера Казахстан способен привнести в БРИКС значительную ценность», – отметил он.

Гульжан Раманкулова/BAQ.kz

По словам Майтры, в условиях растущей глобальной напряженности партнерство с БРИКС приобретает для Казахстана особое значение.

«Сегодня многие государства ощущают последствия глобальных конфликтов. В этом смысле БРИКС может предложить Казахстану как стране Центральной Азии новые возможности и значительные преимущества», – сказал эксперт.

Он считает, что БРИКС способен стать для Казахстана еще одной площадкой для переговоров, расширения торговли и экономических связей, а также выхода на новые рынки.

Транспорт и логистика могут усилить роль Казахстана как связующего звена

Риззат Тасым видит большой потенциал сотрудничества Казахстана со странами БРИКС в торговле, инвестициях и транспортно-логистической сфере.

По его словам, сопряжение Транскаспийского международного транспортного маршрута с инициативой «Один пояс – один путь» и коридором «Север – Юг» позволит не столько усиливать конкуренцию между маршрутами, сколько объединять их возможности.

«Это укрепит роль Казахстана как связующего звена и позволит сформировать устойчивый транспортно-логистический каркас всей Евразии», – считает эксперт.

Аянангша Майтра также обратил внимание на широкую географию экономических связей Казахстана. Страна взаимодействует с государствами Евразийского экономического пространства, СНГ, Китаем и Россией, в том числе в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

«Партнерство с БРИКС позволит Казахстану выстраивать новые связи и с государствами других регионов мира», – отметил он.

Казахстан и Индия могут развивать совместные проекты в сфере ИИ

Эксперты отдельно отмечают перспективы технологического сотрудничества Казахстана и Индии, прежде всего в сфере искусственного интеллекта.

По словам Риззата Тасыма, предложенное Президентом партнерство в области ИИ в формате «БРИКС+» могло бы объединить национальные центры искусственного интеллекта, исследовательские лаборатории и вычислительную инфраструктуру. Это создало бы основу для совместных научных проектов и разработки многоязычных цифровых решений.

Аянангша Майтра подчеркнул, что Казахстан обладает серьезным технологическим потенциалом, который можно объединить с сильными сторонами Индии.

«IT-сектор Индии очень развит и известен во всем мире. Индийские специалисты оказывают большое влияние в Кремниевой долине. Англоязычные технологи, IT-специалисты, инженеры и программисты из Индии занимают важное место в мировой технологической индустрии», – отметил он.

При этом Казахстан хорошо понимает специфику рынков стран СНГ и постсоветского пространства.

«В Евразии существует высокий спрос на передовые технологии, включая искусственный интеллект и прикладные AI-решения. Поэтому, на мой взгляд, Казахстан и Индия должны развивать сотрудничество в этом направлении», – сказал Майтра.

По его мнению, значение искусственного интеллекта в ближайшие годы будет только расти, а государства уже сегодня стремятся занять лидирующие позиции в технологической гонке.

«Кто сумеет занять сильную позицию, тот в будущем получит доступ к большому рынку», – считает эксперт.

Майтра отметил, что Индия добилась значительных успехов в эпоху IT, однако дальнейший рывок зависит в том числе от инвестиций, венчурного капитала и крупных компаний, формирующих мировой технологический рынок.

По его мнению, в странах БРИКС должно появляться больше компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

«Тогда в этой сфере не возникнет монополии одного центра или нескольких крупных игроков», – отметил он.

Торговлю между Казахстаном и Индией необходимо диверсифицировать

Риззат Тасым напомнил, что долгосрочное развитие Индии опирается на концепцию «Развитая Индия – 2047». Ожидается, что дальнейший рост экономического, технологического и демографического потенциала страны создаст новые возможности и для Казахстана.

«Рост экономического, технологического и демографического потенциала Индии открывает для Казахстана новые возможности для укрепления торговли», – отметил эксперт.

По его данным, по итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Индией составил 924,3 млн долларов. В первом полугодии 2026 года объем взаимной торговли достиг 315,4 млн долларов.

При этом институциональная база сотрудничества уже сформирована: помимо межправительственной комиссии, работают более десяти совместных рабочих групп по перспективным направлениям.

Однако сама структура торговли пока остается недостаточно диверсифицированной.

Казахстан экспортирует в Индию в основном сырую нефть, ферросплавы, водород, инертные газы и другую продукцию. Кроме того, поставляются продукты неорганической химии, серебро, уголь, асбест, титан и отдельные виды металлургической продукции.

Индия экспортирует в Казахстан лекарства, вакцины, чай, телефонные аппараты, продукцию машиностроения, промышленное и горнодобывающее оборудование и комплектующие.

Развиваются и научно-технические, культурные и гуманитарные связи. Большое число индийских студентов, обучающихся в Казахстане, говорит о привлекательности страны в сфере высшего образования. Расширение туристических и человеческих контактов также укрепляет социальную основу долгосрочного партнерства двух государств.

Важен не только объем торговли, но и совместное производство

Ранее Казахстан и Индия поставили цель увеличить взаимный товарооборот до 3 млрд долларов.

По мнению Риззата Тасыма, эта задача достижима, однако важен не только сам рост цифр, но и то, за счет каких товаров и производственных связей он будет обеспечен.

Эксперт считает, что отношения необходимо выводить за рамки преимущественно сырьевой торговли и переходить к реальной производственной и технологической кооперации.

Он выделяет три наиболее перспективных направления.

Первое – продовольствие и агропромышленный комплекс. С учетом масштабного рынка Индии Казахстан может наращивать поставки зерна, бобовых, масличной продукции и товаров глубокой переработки.

Второе – металлы, критические минералы и материалы для новой промышленности. На фоне быстрой индустриализации Индии может вырасти спрос на возможности Казахстана в добыче и производстве урана, титана, ферросплавов, меди и редких металлов.

Третье – цифровизация и информационные технологии. Объединение индийского опыта в программировании, искусственном интеллекте, финтехе и цифровых сервисах с инфраструктурой и рыночными возможностями Казахстана может стать основой для совместных технологических проектов.

Аянангша Майтра также видит потенциал в стратегических и редких минералах, а кроме того – в ювелирной отрасли, текстильной промышленности и индустрии моды.

Многовекторная политика Казахстана вписывается в партнерство с БРИКС

Аянангша Майтра отдельно остановился на внешней политике Казахстана.

«Ваши политики называют это многовекторной политикой», – отметил он.

Эксперт сравнил этот подход с политикой неприсоединения, которой исторически придерживалась Индия. Ее основы были заложены первым премьер-министром страны Джавахарлалом Неру и получили развитие в рамках Движения неприсоединения.

«Суть не в том, чтобы присоединиться только к одной стороне. Каждое государство ищет возможности, наиболее выгодные для его национальных интересов. Думаю, в этом и заключается основной смысл партнерства Казахстана с БРИКС», – сказал Майтра.

БРИКС может усилить свою институциональную основу

Аянангша Майтра также высказал мнение о дальнейшем развитии самого объединения.

По его словам, БРИКС мог бы создать постоянную штаб-квартиру и должность генерального секретаря либо исполнительного директора, который занимался бы координацией работы организации.

Эксперт считает, что это позволило бы эффективнее координировать деятельность БРИКС, контролировать реализацию принятых решений и сформировать более четкую институциональную структуру объединения.

Водная безопасность – еще одно направление сотрудничества

Риззат Тасым назвал водную безопасность еще одним перспективным направлением взаимодействия Казахстана с БРИКС.

По его словам, инициированная Казахстаном Международная водная организация могла бы усилить межгосударственную координацию в управлении водными ресурсами.

Эксперт считает, что эта инициатива имеет большой потенциал и с точки зрения продовольственной и экологической безопасности.

БРИКС как площадка для новых экономических связей

По мнению Аянангши Майтры, партнерство с БРИКС может стать для Казахстана еще одним инструментом развития взаимной торговли, расширения экономических связей и выхода на новые рынки.

«Думаю, это будет выгодно и казахстанским компаниям, и Правительству Казахстана – ситуация, от которой смогут выиграть обе стороны», – отметил эксперт.

Риззат Тасым считает, что между Казахстаном и Индией уже сложились прочные политические и гуманитарные отношения. Теперь главная задача – превратить накопленное доверие в взаимовыгодную торговлю, инвестиции и долгосрочную производственно-технологическую кооперацию.

Читай также:

Президент Казахстана: БРИКС способен открыть новые возможности для инноваций

БРИКС плюс: Казахстан расширяет возможности для транзита и инвестиций — эксперт