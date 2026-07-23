В Казахстане изменились правила продажи мобильных телефонов. Теперь перед покупкой смартфона стоит убедиться, что устройство прошло обязательную верификацию. В противном случае продавать такой товар запрещено, а покупатель получает право требовать возврата денег или замену устройства, передает корреспондент BAQ.KZ.

Новые нормы вступят в силу через 60 дней после официального опубликования закона.

Что нужно сделать перед покупкой

Прежде чем оплачивать смартфон, попросите продавца предоставить идентификационный код (IMEI) устройства. По нему можно проверить, прошло ли устройство обязательную верификацию и нет ли ограничений на его использование в Казахстане.

Продавец обязан предоставить эту информацию еще до оформления покупки.

Что проверить после покупки

После оплаты убедитесь, что идентификационный код телефона указан в чеке, товарном документе или другом подтверждении покупки. Эти сведения понадобятся в случае возникновения спора с продавцом.

Что делать, если телефон не прошел верификацию

Если выяснится, что устройство не прошло обязательную проверку, покупатель вправе обратиться к продавцу. Закон позволяет потребовать возврат денег, замену телефона, уменьшение его стоимости либо устранение недостатков. Такие требования предъявляются именно продавцу.

Кого коснутся новые правила

Новые требования распространяются как на обычные магазины, так и на интернет-площадки. Перед продажей продавцы обязаны проверить статус каждого устройства и не имеют права реализовывать смартфоны, которые не прошли обязательную верификацию.

Система обязательной верификации мобильных устройств действует в Казахстане с 2025 года. Она позволяет подтвердить законность ввоза или производства смартфонов и используется для борьбы с незаконным оборотом мобильных устройств и телефонным мошенничеством.

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