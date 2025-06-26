В Казахстане взимать оплату за верификацию телефонов в Казахстане будут несколько частных компаний. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Досжан Мусалиев, передает BAQ.KZ.

"Самый быстрый способ запустить верификацию - это привлечь частный сектор. И есть определённые требования. Как раз таки компания (ATS Mediafon KZ- прим.редакций) одна из первых, кто смог этим требованиям соответствовать, и они начали это всё реализовывать", – отметил вице-министр в Сенате.

Он уточнил, что конкурсы или тендеры для отбора компаний, принимающих оплату за верификацию, проводиться не будут. Оказывать эту услугу сможет любая организация, соответствующая установленным требованиям.

"Любая компания, которая соответствует требованиям, имеет возможность подключиться. На сегодня ещё две компании изъявили желание. Это будет не монополия, а несколько компаний", - сказал вице-министр.

Ранее в РГП "Государственная радиочастотная служба" рассказали, о том, что из себя представляет процедура верификации телефонов.

Между тем, депутат потребовал остановить IMEI-верификацию через частную компанию. Мажилисмен Болатбек Нажметдинұлы направил депутатский запрос Премьер-министру Олжасу Бектенову с требованием разъяснить законность схемы обязательной IMEI-верификации мобильных устройств.