Что государство должно гражданам, а за что они отвечают сами: мнения экспертов

Казахстанцы нередко обращаются к государству за помощью в решении жилищных, финансовых и социальных проблем. Одни считают такую поддержку обязанностью власти, другие уверены, что человек должен прежде всего рассчитывать на собственные силы. Почему в обществе формируются разные ожидания от государства, какие из них обоснованны и может ли чрезмерная помощь привести к зависимости от пособий, разбирался BAQ.KZ.

Вопрос социальной ответственности и иждивенческих настроений затронул и Президент Касым-Жомарт Токаев в своём Послании народу Казахстана. Глава государства обратил внимание на необходимость адресной социальной поддержки и более эффективного использования бюджетных средств. При этом помощь должна быть направлена прежде всего тем, кто действительно в ней нуждается.

Почему казахстанцы рассчитывают на государство

По мнению директора Social Dynamics Research Center при университете Нархоз Айман Жусуповой, ожидания граждан от власти чаще всего связаны с уровнем доходов, доступностью жилья, качеством медицинской помощи, образования и возможностями трудоустройства.

– Я бы не стала сводить эти ожидания исключительно к материальной поддержке. Людям важно понимать, что государственные институты работают, законы применяются справедливо, а их проблемы могут быть услышаны и решены в установленном порядке, – считает эксперт.

По её словам, запросы различаются в зависимости от возраста, доходов и места проживания. Молодые семьи чаще заинтересованы в решении жилищных вопросов и поддержке при воспитании детей, пожилые люди – в пенсионном обеспечении и доступной медицине.

Однако объяснять ожидания населения исключительно привычкой рассчитывать на государство было бы неправильно.

– Когда человек сталкивается с низкими доходами, недоступностью жилья или трудностями с трудоустройством, он может воспринимать государство как единственный институт, способный изменить ситуацию. Особенно если собственные усилия не приводят к заметному улучшению жизни, – пояснила Айман Жусупова.

С этим согласен экономист и финансовый аналитик Расул Рысмамбетов. По его мнению, обращение за государственной поддержкой в сложных жизненных ситациях вполне резонно.

– Казахстанцы – граждане своей страны. Они платят налоги, выполняют свои обязанности, служат в армии, воспитывают детей. Поэтому вполне нормально, что в сложные моменты они обращаются за поддержкой к государству, гражданами которого являются, – считает экономист.

Что государство действительно обязано обеспечивать

По мнению экспертов, прежде всего необходимо разграничивать закреплённые законом обязательства государства и ожидания, связанные с личным благополучием человека.

Айман Жусупова отмечает, что граждане вправе рассчитывать на соблюдение конституционных прав, доступность образования и медицинской помощи в предусмотренном законодательством объёме, социальную защиту, безопасность и соблюдение трудовых прав.

– Государство не обязано обеспечивать квартирой каждого гражданина, но должно создавать условия для решения жилищного вопроса и предоставлять предусмотренную законом поддержку тем, кто в ней нуждается, – подчеркнула эксперт.

По её словам, ответственность за личные решения лежит на самом человеке. Однако возможности реализовать эти решения во многом зависят от состояния экономики и доступности рабочих мест.

Например, человек самостоятельно выбирает профессию и ищет работу, но уровень заработной платы и количество вакансий зависят не только от его усилий.

Расул Рысмамбетов также считает, что основная задача государства заключается в создании условий, позволяющих гражданам самостоятельно обеспечивать себя.

– Говорить о том, что государство должно обеспечить всех жильём, наверное, неправильно. Но должно ли оно создавать условия, чтобы человек мог заработать на жильё? Да. То же касается работы и доходов. Государство должно создавать условия, чтобы человек мог сам себя обеспечить, – отметил экономист.

Может ли господдержка привести к зависимости

Расул Рысмамбетов считает, что многое зависит от того, кому именно предоставляется поддержка и насколько она необходима.

– Нужно понимать, что такое чрезмерная поддержка. Если человек может работать, но не работает, это одна ситуация. А если ему предлагают работу с зарплатой, на которую невозможно обеспечить основные потребности, это уже другой вопрос, – пояснил аналитик.

Экономист подчеркнул, что особого внимания требуют семьи с низкими доходами, многодетные родители, дети и люди с особыми потребностями.

В таких случаях государственная поддержка может быть необходимой мерой социальной защиты, а не проявлением зависимости.

– Поддержка, которая не даёт долгосрочного результата, – это помощь без попытки трудоустроить человека, без попытки помочь ему самому зарабатывать, – считает он.

Одним из инструментов определения нуждаемости граждан экономист назвал Цифровую карту семьи, которая позволяет учитывать социально-экономическое положение домохозяйств.

Где заканчивается ответственность государства

По мнению Айман Жусуповой, провести чёткую границу между обязанностями государства и личной ответственностью граждан не всегда возможно.

– Человек должен отвечать за собственные решения, но государство несёт ответственность за создание условий, при которых у него есть реальные возможности обеспечивать себя и свою семью, – отметила эксперт.

Расул Рысмамбетов считает, что баланс между социальной поддержкой и экономической самостоятельностью должен меняться в зависимости от жизненных обстоятельств.

Если человек временно потерял доход или оказался в сложной ситуации, государственная помощь может позволить ему восстановить финансовую устойчивость.

Однако, по мнению экономиста, постоянная поддержка должна быть ориентирована прежде всего на категории граждан, которые объективно в ней нуждаются.

Почему ожидания влияют на доверие к власти

Айман Жусупова отмечает, что несоответствие между ожиданиями граждан и реальными возможностями государства может приводить к разочарованию.

Например, человек может рассчитывать на определённую социальную помощь, не зная, что законодательство не предусматривает её предоставления в его ситуации.

Однако причины недоверия к государственным институтам не всегда связаны с завышенными ожиданиями населения.

– Важно не объявлять любое недовольство граждан завышенными ожиданиями. Иногда за ним стоят реальные проблемы, которые требуют изменения государственной политики, – подчеркнула эксперт.

Почему гражданам сложно разобраться в своих правах

Ещё одной причиной противоречивых ожиданий эксперты называют недостаточную информированность о полномочиях государственных органов и порядке получения социальной помощи.

По словам Айман Жусуповой, человек не всегда понимает, какие вопросы относятся к компетенции конкретного ведомства, на какую поддержку он имеет право и куда обращаться.

– Знание своих прав ещё не означает возможности ими воспользоваться. Человек может знать о положенной ему социальной поддержке, но сталкиваться с бюрократическими препятствиями при её оформлении, – пояснила специалист.

Поэтому, государству необходимо не только объяснять гражданам их права и обязанности, но и делать сами процедуры получения услуг проще и понятнее.

Как найти баланс между помощью и самостоятельностью

Расул Рысмамбетов считает, что помощь особенно важна в ситуациях, когда человек временно не может самостоятельно справиться с финансовыми трудностями. При этом поддержка трудоспособных граждан должна сопровождаться возможностями для трудоустройства и повышения доходов.

Айман Жусупова, в свою очередь, подчёркивает, что задача заключается не в снижении ожиданий населения, а в формировании понятных отношений между гражданами и государством.

– Гораздо важнее сделать эти ожидания более обоснованными, а отношения между гражданами и государством – более понятными и предсказуемыми. В конечном счёте доверие формируется через практический опыт, – говорит эксперт.

Социальные гарантии и личная ответственность: на какую помощь могут рассчитывать казахстанцы? Читайте в материале.