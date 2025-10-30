Что говорят в Генпрокуратуре о смерти Ержана Бабакумарова?
В Астане убит бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.
Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал смерть Ержана Бабакумарова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Я эту новость узнал буквально сегодня. Я одно только могу сказать, что полиция начата досудебное расследование. Давайте подождем итогов", – ответил заместитель генпрокурора журналистам в кулуарах Сената.
На уточняющий вопрос журналистов о том, действительно ли речь идет об убийстве, он ответил: "Пока ничего не могу сказать. Я об этом сам только сегодня узнал".
По его словам, расследование начато "по факту смерти лица", а обстоятельства произошедшего будут устанавливаться.
Напомним, сегодня распространилась информация о смерти бывшего заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова. По предварительным данным, между людьми, которые ранее были знакомы, произошёл конфликт, переросший в драку. В результате 56-летний мужчина скончался от полученных травм.
Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
