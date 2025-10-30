Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал смерть Ержана Бабакумарова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Я эту новость узнал буквально сегодня. Я одно только могу сказать, что полиция начата досудебное расследование. Давайте подождем итогов", – ответил заместитель генпрокурора журналистам в кулуарах Сената.

На уточняющий вопрос журналистов о том, действительно ли речь идет об убийстве, он ответил: "Пока ничего не могу сказать. Я об этом сам только сегодня узнал".

По его словам, расследование начато "по факту смерти лица", а обстоятельства произошедшего будут устанавливаться.

Напомним, сегодня распространилась информация о смерти бывшего заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова. По предварительным данным, между людьми, которые ранее были знакомы, произошёл конфликт, переросший в драку. В результате 56-летний мужчина скончался от полученных травм.

Подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.