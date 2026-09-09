Что грозит за продажу энергетиков подросткам в Казахстане

В Алматы полиция усилила контроль за продажей энергетических напитков лицам младше 21 года. Сотрудники проводят профилактические рейды в торговых объектах и напоминают продавцам об ответственности за нарушение требований законодательства.

Работа проводится в рамках действующих норм об административной ответственности за продажу энергетиков лицам, не достигшим 21 года.

Что проверяют

Во время рейдов полицейские посещают магазины и другие торговые объекты. Они проверяют соблюдение установленных требований и разъясняют продавцам нормы законодательства.

Особое внимание уделяется недопущению продажи энергетических напитков покупателям младше 21 года.

«Наша задача – не только выявлять нарушения, но и предупреждать их. В ходе рейдов сотрудники полиции разъясняют продавцам требования законодательства и обращают внимание на недопустимость продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе», – отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.

Какой штраф грозит

За продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа зависит от категории нарушителя. Для физических лиц он составляет 30 МРП, для субъектов малого предпринимательства – 50 МРП, среднего бизнеса – 80 МРП, крупного бизнеса – 200 МРП.

При повторном нарушении в течение года сумма штрафа увеличивается. Для физических лиц она составляет 60 МРП, малого бизнеса – 100 МРП, среднего – 160 МРП, а крупного – 400 МРП.

Таким образом, для крупного бизнеса повторная продажа энергетического напитка лицу младше 21 года может повлечь штраф в размере 400 МРП.

Ведомство напоминает представителям торговли о необходимости строго соблюдать возрастные ограничения.

Профилактические рейды по выявлению и предупреждению фактов продажи энергетиков лицам младше 21 года в городе продолжаются.