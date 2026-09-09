Минздрав предложил ограничить рекламу фастфуда и сладких напитков для детей

Министерство здравоохранения подготовило законодательные предложения по ограничению рекламы фастфуда, сладких напитков и другой продукции с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров, если такая реклама ориентирована на детей, передает BAQ.KZ.

Инициатива появилась после поручения Главы государства рассмотреть проблему агрессивного продвижения фастфуда. В Минздраве связывают такую рекламу с формированием пищевых привычек у детей и ростом нагрузки на систему здравоохранения.

Ограничения предлагается распространить на телевидение, радио, социальные сети и наружную рекламу.

«Министерство подготовило предложения по внесению изменений в законодательство, предусматривающих ограничение рекламы пищевой продукции с высоким содержанием соли, сахара, насыщенных и трансжиров на теле- и радиоканалах, в социальных сетях и средствах наружной рекламы. Для реализации этих предложений начата подготовка анализа регуляторного воздействия», - сказала директор департамента организации медицинской помощи Минздрава Гульнар Сарсембаева на аппаратном совещании.

Почти каждый четвертый ребенок имеет лишний вес

По данным исследований, 23% детей в возрасте от шести до девяти лет имеют избыточную массу тела, а 6% страдают ожирением.

Среди подростков 17,5% употребляют энергетические напитки каждую неделю.

В Минздраве считают, что дети и подростки сильнее реагируют на яркую упаковку, продвижение через соцсети и блогеров и другие маркетинговые приемы.

Предложения подготовлены с учетом международной практики и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Речь идет не о запрете продуктов

Минздрав подчеркивает, что предлагаемые нормы не предполагают запрета отдельных продуктов. Речь идет об ограничении их продвижения среди детей и снижении маркетингового влияния на выбор еды.

В Казахстане уже действует запрет на продажу энергетических напитков лицам младше 21 года.

С сентября 2025 года в организациях образования действует новый стандарт питания. Он предусматривает сокращение сахара и соли в рационе и увеличение доли овощей, фруктов и молочной продукции.

Регионам поручено усилить профилактическую работу и чаще информировать детей и родителей о принципах здорового питания.

Ранее BAQ.KZ писал, что в январе 2026 года Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Минздраву подготовить предложения по проблеме распространения фастфуда и энергетических напитков среди детей и подростков.

"Очень важный вопрос - питание детей. К сожалению, дети и подростки пристрастились к фастфуду и энергетическим напиткам, иногда даже впадая в зависимость от них. Мы должны ответить на этот вызов всей страной, всем обществом. Это очень опасная ситуация. Внесите предложения", - поручил Олжас Бектенов.

С 1 сентября 2025 года в школах Казахстана действует новый стандарт питания, по которому содержание сахара в блюдах снизили в 3,6 раза, соли в пять раз, а долю овощей, фруктов и молочной продукции увеличили. Для школ разработали шесть вариантов меню, при этом из рациона исключили колбасные изделия, копчености, спреды, сладкие напитки и соки с добавлением сахара.

Перед началом 2026/2027 учебного года проверки охватили 99% школ и выявили нарушения в 2 087 пищеблоках. По их итогам выдали 8 400 предписаний, по 247 объектам вынесли постановления о запрете деятельности, еще 40 временно приостановили работу, а сумма административных штрафов превысила 44,2 млн тенге.