С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Документ направлен на упрощение налоговой системы и снижение административной нагрузки на бизнес, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В новом кодексе предусмотрен ряд важных изменений:

сокращение налоговой отчётности на 30%;

уменьшение количества видов налогов на 20%;

оптимизация налоговых льгот;

введение дифференцированных ставок;

стимулирование инвестиционной активности;

повышение налоговой нагрузки на предметы роскоши и другие актуальные направления.

Изменения для физических лиц

Для граждан также предусмотрен ряд новшеств, в том числе:

пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от индивидуального подоходного налога (ИПН), если они не связаны с наследованием или выездом за пределы страны;

снижается налог на легковые автомобили:

– для машин возрастом от 10 до 20 лет – на 30%,

– для автомобилей старше 20 лет – на 50%;

размер социального налогового вычета для граждан с инвалидностью I и II групп увеличен с 882 МРП до 5000 МРП.

Повышенные налоги на предметы роскоши

Отдельного "налога на роскошь" в новом кодексе не вводится, однако предусмотрены повышенные налоговые ставки на дорогостоящее имущество и товары.

Недвижимость стоимостью свыше 450 млн тенге (при наличии трёх и более объектов) будет облагаться по повышенной ставке;

более высокие акцизы будут применяться к автомобилям стоимостью свыше 75 млн тенге, морским и воздушным судам дороже 100 млн тенге, а также к элитному алкоголю и табачной продукции.

Маслихатам предоставляется право увеличивать расчётную стоимость отдельных объектов до 50%.

Напомним, в июле текущего года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

ранее заместитель министра финансов Ержан Биржанов представил основные нововведения, предусмотренные в рамках нового Налогового кодекса.