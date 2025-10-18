Что изменится в стране с 2026 года?
С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Документ направлен на упрощение налоговой системы и снижение административной нагрузки на бизнес, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В новом кодексе предусмотрен ряд важных изменений:
- сокращение налоговой отчётности на 30%;
- уменьшение количества видов налогов на 20%;
- оптимизация налоговых льгот;
- введение дифференцированных ставок;
- стимулирование инвестиционной активности;
- повышение налоговой нагрузки на предметы роскоши и другие актуальные направления.
Изменения для физических лиц
Для граждан также предусмотрен ряд новшеств, в том числе:
- пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от индивидуального подоходного налога (ИПН), если они не связаны с наследованием или выездом за пределы страны;
- снижается налог на легковые автомобили:
– для машин возрастом от 10 до 20 лет – на 30%,
– для автомобилей старше 20 лет – на 50%;
- размер социального налогового вычета для граждан с инвалидностью I и II групп увеличен с 882 МРП до 5000 МРП.
Повышенные налоги на предметы роскоши
Отдельного "налога на роскошь" в новом кодексе не вводится, однако предусмотрены повышенные налоговые ставки на дорогостоящее имущество и товары.
- Недвижимость стоимостью свыше 450 млн тенге (при наличии трёх и более объектов) будет облагаться по повышенной ставке;
- более высокие акцизы будут применяться к автомобилям стоимостью свыше 75 млн тенге, морским и воздушным судам дороже 100 млн тенге, а также к элитному алкоголю и табачной продукции.
Маслихатам предоставляется право увеличивать расчётную стоимость отдельных объектов до 50%.
Напомним, в июле текущего года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".
ранее заместитель министра финансов Ержан Биржанов представил основные нововведения, предусмотренные в рамках нового Налогового кодекса.
