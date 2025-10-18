  • 18 Октября, 16:01

Что изменится в стране с 2026 года?

Сегодня, 15:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ Сегодня, 15:25
Сегодня, 15:25
85
Фото: BAQ.KZ

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу обновлённый Налоговый кодекс. Документ направлен на упрощение налоговой системы и снижение административной нагрузки на бизнес, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В новом кодексе предусмотрен ряд важных изменений:

  • сокращение налоговой отчётности на 30%;
  • уменьшение количества видов налогов на 20%;
  • оптимизация налоговых льгот;
  • введение дифференцированных ставок;
  • стимулирование инвестиционной активности;
  • повышение налоговой нагрузки на предметы роскоши и другие актуальные направления.

Изменения для физических лиц

Для граждан также предусмотрен ряд новшеств, в том числе:

  • пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождаются от индивидуального подоходного налога (ИПН), если они не связаны с наследованием или выездом за пределы страны;
  • снижается налог на легковые автомобили:
    – для машин возрастом от 10 до 20 лет – на 30%,
    – для автомобилей старше 20 лет – на 50%;
  • размер социального налогового вычета для граждан с инвалидностью I и II групп увеличен с 882 МРП до 5000 МРП.

Повышенные налоги на предметы роскоши

Отдельного "налога на роскошь" в новом кодексе не вводится, однако предусмотрены повышенные налоговые ставки на дорогостоящее имущество и товары.

  • Недвижимость стоимостью свыше 450 млн тенге (при наличии трёх и более объектов) будет облагаться по повышенной ставке;
  • более высокие акцизы будут применяться к автомобилям стоимостью свыше 75 млн тенге, морским и воздушным судам дороже 100 млн тенге, а также к элитному алкоголю и табачной продукции.

Маслихатам предоставляется право увеличивать расчётную стоимость отдельных объектов до 50%.

Напомним, в июле текущего года Глава государства подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения".

ранее заместитель министра финансов Ержан Биржанов представил основные нововведения, предусмотренные в рамках нового Налогового кодекса.

Самое читаемое

Наверх