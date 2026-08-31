Что известно о состоянии пострадавших после столкновения катера со скалой в Актау
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В Актау врачи рассказали о состоянии пострадавших после столкновения катера со скалой, передает BAQ.KZ.
Каково состояние пострадавших
В результате происшествия пострадали пять человек. Их доставили в приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы.
Сообщается, что мужчины 1988, 2002 и 1964 годов рождения получили различные травмы и были госпитализированы в отделение реанимации. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние оценивается как тяжелое.
«Еще один пострадавший, 1985 года рождения, находится в травматологическом отделении. Его состояние врачи оценивают как стабильное», – говорится в ответе ведомства на запрос редакции.
Пятый пациент, 1996 года рождения, после оказания необходимой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.
Что произошло
Напомним, 30 августа в районе 5А микрорайона Актау прогулочный катер, на борту которого находились семь человек, столкнулся со скалой.
В ходе поисково-спасательной операции примерно в 500 метрах от берега спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, они находились без спасательных жилетов.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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