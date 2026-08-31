Что известно о состоянии пострадавших после столкновения катера со скалой в Актау

В Актау врачи рассказали о состоянии пострадавших после столкновения катера со скалой, передает BAQ.KZ.

Каково состояние пострадавших

В результате происшествия пострадали пять человек. Их доставили в приемное отделение Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Сообщается, что мужчины 1988, 2002 и 1964 годов рождения получили различные травмы и были госпитализированы в отделение реанимации. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением врачей, их состояние оценивается как тяжелое.

«Еще один пострадавший, 1985 года рождения, находится в травматологическом отделении. Его состояние врачи оценивают как стабильное», – говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

Пятый пациент, 1996 года рождения, после оказания необходимой медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Что произошло

Напомним, 30 августа в районе 5А микрорайона Актау прогулочный катер, на борту которого находились семь человек, столкнулся со скалой.

В ходе поисково-спасательной операции примерно в 500 метрах от берега спасатели обнаружили тела двух человек. По предварительным данным, они находились без спасательных жилетов.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.