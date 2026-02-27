По последним данным, в результате происшествия спасены 10 человек, пострадали 28 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Из 28 пострадавших 13 человек госпитализированы, 8 после оказания медицинской помощи отпущены домой.

– Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Их состояние находится на контроле медицинских служб, – сообщили местные спасатели.

Вместе с тем, по информации заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой, в стационар города Щучинска поступило 13 человек с ожогами различной степени тяжести. Шесть пациентов переведены в многопрофильную больницу Кокшетау.

– Для оказания экстренной медицинской помощи были привлечены медицинские кадры с областного центра, дополнительно прибыли три бригады анестезиологов-реаниматологов. Необходимые лекраственные препараты в наличии имеются. Для стабилазции пациентов вся необходимая помощь оказывается в полном объеме, – сообщила замакима.

Семь человек погибли.

По информации ДЧС региона, оперативными действиями пожарных из горящего кафе вынесены 5 газовых баллонов (объёмом по 50 литров каждый) и 2 кислородных баллона, тем самым предотвращены повторные взрывы внутри помещения.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области открыта горячая линия: 8 (7162) 51-42-98.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.