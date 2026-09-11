Что известно о возможном участии Казахстана в «Евровидении-2027»
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Казахстан пока не сможет получить право на участие в «Евровидении-2027» через полное членство в Европейском вещательном союзе (EBU). Об этом сообщает POLITICO.
Сообщается, что агентство «Хабар» недавно подало заявку на полноправное членство в EBU. Однако в организации заявили, что Казахстан пока не соответствует необходимым требованиям.
Причина в том, что страна находится за пределами Европейской вещательной зоны, не входит в Совет Европы и не имеет при нем официального статуса наблюдателя.
«Агентство „Хабар“ в настоящее время не соответствует требованиям для полного членства», – говорится в заявлении EBU.
При этом в Европейском вещательном союзе подчеркнули, что «Хабар» остается важным ассоциированным членом организации.
Почему Казахстан раньше участвовал в детском «Евровидении»
Казахстан уже выступал на детском «Евровидении» – с 2018 по 2022 год. Дважды представители страны занимали второе место. Однако статус ассоциированного члена EBU не дает автоматического права участвовать во взрослом конкурсе.
POLITICO отмечает, что в 2026 году правила EBU изменились, и некоторые страны за пределами Европы получили возможность стать полноправными членами.
Например, Канада получила такой статус и дебютирует на «Евровидении» в 2027 году. Это стало возможным в том числе благодаря статусу наблюдателя при Совете Европы.
Как пишет POLITICO, EBU не ответил на вопрос издания о том, сможет ли Казахстан участвовать в «Евровидении» в будущем.
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