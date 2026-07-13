Что мешает казахстанским сырам конкурировать с импортом, объяснили эксперты

Главным препятствием для покупки казахстанских сыров является не недоверие к отечественной продукции, а недостаток информации о ней. К такому выводу пришли специалисты Национального аналитического центра при Назарбаев Университете, представившие исследование на встрече NAC Лектория, сообщает корреспондент BAQ.KZ.





Старший исследователь Центра государственного управления НАЦ Роза Тлеухан рассказала, что исследование основано на принципах поведенческой науки, которая объединяет психологию и экономику.

По ее словам, многочисленные исследования показывают, что при выборе товаров люди чаще руководствуются не рациональным анализом, а привычками, интуицией и эмоциональными реакциями. Именно поэтому инструменты поведенческой науки сегодня применяются при разработке государственной политики в различных сферах – от здравоохранения до налогообложения.