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Что мешает казахстанским сырам конкурировать с импортом, объяснили эксперты

Повысить спрос на отечественные сыры можно за счет лучшего информирования потребителей, считают исследователи.

13 Июля 2026, 17:26
АВТОР
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Freepik.com 13 Июля 2026, 17:26
13 Июля 2026, 17:26
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Фото: Freepik.com
Главным препятствием для покупки казахстанских сыров является не недоверие к отечественной продукции, а недостаток информации о ней. К такому выводу пришли специалисты Национального аналитического центра при Назарбаев Университете, представившие исследование на встрече NAC Лектория, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Старший исследователь Центра государственного управления НАЦ Роза Тлеухан рассказала, что исследование основано на принципах поведенческой науки, которая объединяет психологию и экономику.
 
По ее словам, многочисленные исследования показывают, что при выборе товаров люди чаще руководствуются не рациональным анализом, а привычками, интуицией и эмоциональными реакциями. Именно поэтому инструменты поведенческой науки сегодня применяются при разработке государственной политики в различных сферах – от здравоохранения до налогообложения.

В Национальном аналитическом центре решили использовать этот подход для изучения спроса на отечественную продукцию.

В качестве примера исследователи выбрали сыр. Как отметила Тлеухан, в отличие от молока, сметаны и другой молочной продукции, которая традиционно пользуется высоким спросом, значительная часть сыров на казахстанском рынке остается импортной.

Результаты опроса показали, что проблема связана прежде всего с информированностью покупателей.

"91% респондентов не знают производителя сыра, 32% не знают страну происхождения продукта, который употребляют, а 20% не смогли определить страну происхождения покупаемого сыра", – сообщила Тлеухан.

При этом отношение к отечественной продукции оказалось в целом положительным.

"Более половины респондентов положительно относятся к казахстанским сырам. Это говорит о том, что главным барьером при покупке является не негативное восприятие отечественной продукции, а недостаток информации о товаре", – отметила исследователь.

По ее словам, результаты исследования позволяют сделать вывод, что повышение информированности потребителей может стать одним из эффективных инструментов продвижения казахстанских товаров и поддержки отечественных производителей.

Ранее сообщалось, что Казахстан нарастил выпуск сливочного и подсолнечного масла.

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