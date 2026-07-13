Что мешает казахстанским сырам конкурировать с импортом, объяснили эксперты
Повысить спрос на отечественные сыры можно за счет лучшего информирования потребителей, считают исследователи.
13 Июля 2026, 17:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
13 Июля 2026, 17:2613 Июля 2026, 17:26
125Фото: Freepik.com
Главным препятствием для покупки казахстанских сыров является не недоверие к отечественной продукции, а недостаток информации о ней. К такому выводу пришли специалисты Национального аналитического центра при Назарбаев Университете, представившие исследование на встрече NAC Лектория, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Старший исследователь Центра государственного управления НАЦ Роза Тлеухан рассказала, что исследование основано на принципах поведенческой науки, которая объединяет психологию и экономику.
По ее словам, многочисленные исследования показывают, что при выборе товаров люди чаще руководствуются не рациональным анализом, а привычками, интуицией и эмоциональными реакциями. Именно поэтому инструменты поведенческой науки сегодня применяются при разработке государственной политики в различных сферах – от здравоохранения до налогообложения.
Самое читаемое
- Из-за Джеки Чана в Алматы прошло экстренное совещание полиции
- Казахстан накроет опасная погода: синоптики предупредили о грозах и жаре
- Только вернулся с чемпионата мира: умер 25-летний футболист сборной ЮАР
- Осужденный экс-вице-министр Ерлан Кожагапанов вышел на свободу досрочно
- Десятки силовиков и задержание посреди ночи: что произошло в Актау