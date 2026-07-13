Казахстан нарастил выпуск сливочного и подсолнечного масла

В Республике Казахстан отмечается рост производства сливочного и подсолнечного масла.

По данным Бюро национальной статистики, положительная динамика также наблюдается в экспортных поставках, что говорит о расширении возможностей отечественной перерабатывающей отрасли.

За январь-апрель 2026 года в стране произвели 13,8 тыс. тонн сливочного масла жирностью до 85%. Это на 47,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт сливочного масла увеличился на 40,4% и составил 394,1 тонны. Основными покупателями стали Россия, Монголия, Кыргызстан и Беларусь. При этом импорт продукции составил 2,2 тыс. тонн, а доля импортного масла на внутреннем рынке – 13,9%.

Рост производства зафиксирован и в сегменте подсолнечного масла. За первые четыре месяца года казахстанские предприятия выпустили 335,5 тыс. тонн рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, что на 13,2% превышает прошлогодний показатель.

Экспорт подсолнечного масла вырос почти на 50% и достиг 353,8 тыс. тонн. Основными направлениями поставок стали Узбекистан, Китай, Афганистан, Таджикистан и Иран.

По данным ведомства, увеличение объемов производства и экспорта отражает укрепление позиций отечественной масложировой отрасли и рост спроса на казахстанскую продукцию.

Ранее Казахстан увеличил экспорт мороженого почти на 50%.