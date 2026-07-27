Что может ослабить курс тенге в ближайшие месяцы - мнение эксперта

Курс тенге скорее всего будет крепким, причем этому способствует целый ряд обстоятельств. Такую оценку будущему национальной валюты дал финансовый аналитик Арман Бейсембаев, отвечая на вопросы корреспондента BAQ.kz.

Более того, существенных колебаний нацвалюты казахстанцы могут не увидеть до конца года. На вопрос, что способно пошатнуть ситуацию, эксперт назвал два примера. Во-первых, кризис, вызванный военным положением вокруг России. Во-вторых, серьезный дипломатический прорыв между Ираном и США, после которого цены на нефть могут упасть.

«Однако достаточно высокая базовая ставка, спекулятивное давление на курс тенге, высокая валютная выручка, которая идет от выросших цен на нефть из-за ситуации с Ираном – это факторы намекают, что нефть может держать высокую цену. Причем достаточно долгое время. А это само по себе уже будет поддерживающим фактором для тенге», - подчёркивает Армана Бейсембаева.

Хотя сейчас, говорит эксперт, внешние факторы не играют на пользу ослабления казахстанской валюты. Если посмотреть детально, окажется, что на динамику курса в большей степени влияние оказывают внутренние процессы. В тенге и тенговые активы заходят, так называемые, «горячие» деньги. То есть, горячий международный спекулятивный капитал, который берут по более низкой долларовой ставке и размещают его по более высокой – в тенге.

«Получается, что сегодня существует достаточно серьезный приток иностранной валюты. И вот этот навес, возникший на рынке, приводит к тому, что у нас курс укрепляется. То есть, здесь по большому счету даже не важно какая будет стоимость нефти: 60 она будет, 80, 100 или 120 – это вообще никакого значения не имеет», - говорит эксперт.

Однако следует понимать, пока базовая ставка Национального банка остается достаточно высокой и он не подаст достаточно однозначный сигнал о переходе к раунду снижения ставок, говорить о том, что курс деньги может развернуться, пока рано, отмечает экономист. Но к концу года эти условия могут созреть. Все будет зависеть о того, как будут складываться внешние и внутренние факторы.

Напомним, ранее в Национальном банке Казахстана рассказали, что не предвидят резких колебаний курса тенге в связи с приостановкой прокачки нефти через КТК. Об этом сообщил председатель финрегулятора Тимур Сулейменов. По его словам, на любые резкие колебания существует целый набор инструментов по реагированию.