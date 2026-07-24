Нацбанк не ожидает резких колебаний курса тенге из-за ситуации с КТК

Национальный банк РК не предвидит резких колебаний курса тенге в связи с приостановкой прокачки нефти через КТК, сообщил председатель финрегулятора Тимур Сулейменов, передает BAQ.KZ.

"КТК является основным экспортным трубопроводом, и, соответственно, экспортная валютная выручка также во многом зависит от функционирования. Мы не предвидим каких-то больших резких колебаний. На любые резкие колебания у нас, конечно, есть целый набор инструментов по реагированию. Это касается как золотовалютных резервов, операций по зеркалированию, то есть стабилизировать курс в случае резких нерыночных колебаний мы способны", - сказал Сулейменов.

Нефтяной танкер Nordic Zenith, прибывший к терминалу КТК для погрузки казахстанской нефти, получил повреждения после атаки беспилотников. На судне произошел пожар, который экипаж потушил самостоятельно. Погрузку нефти отменили, специалисты КТК эвакуировали 13 членов экипажа, еще девять моряков остались на борту.

Беспилотники атаковали нефтяной танкер Yasa Polaris, следовавший к морскому терминалу КТК под Новороссийском для погрузки казахстанской нефти. По данным Reuters, судно не перевозило нефть в момент атаки и после инцидента направилось в безопасный порт. Каспийский трубопроводный консорциум является главным маршрутом экспорта казахстанской нефти – через него проходит около 80% поставок сырья за рубеж.

20 июля морской терминал КТК вновь подвергся атаке беспилотника.

Комментарий МИДа РК

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осудило атаки беспилотников на гражданские суда, произошедшие 17 и 19 июля в акватории Черного моря. Ведомство назвало их недопустимым посягательством на экономические интересы страны и попыткой дестабилизировать международную торговлю, мировые энергетические рынки и транспортно-логистические цепочки. Казахстан потребовал немедленного прекращения атак, заявил о проведении оценки причиненного ущерба и оставил за собой право добиваться его возмещения в соответствии с международным правом.