В Астане утвердили правила пользования легкорельсовым транспортом (LRT) - системой, запуск которой ожидается в ближайшее время, передает BAQ.KZ.

Проект LRT в столице реализуется уже более десяти лет. Его начали ещё в 2011 году, а активное строительство стартовало в 2017-м. За это время проект неоднократно приостанавливался и пересматривался.

На сегодняшний день система находится на завершающем этапе. Ранее аким Женис Касымбек сообщал, что с осени 2025 года LRT работает в тестовом режиме, а запуск для пассажиров ожидается после завершения всех работ.

На этом фоне акимат утвердил правила, по которым будет функционировать новый вид транспорта.

Как будет организован проезд

LRT будет работать по заранее утверждённым маршрутам с фиксированными станциями.

Пассажир сможет воспользоваться транспортом только при наличии билета - он может быть бумажным или электронным. Оплата допускается как наличными, так и через цифровые системы.

Билет действует на одну поездку - с момента прохода через турникет до выхода на станции назначения либо до завершения поездки.

Льготы для детей

В правилах отдельно прописаны условия для детей. Один ребёнок до 7 лет может ехать бесплатно без предоставления отдельного места.

Если детей несколько, за остальных до 7 лет необходимо оплатить 50% стоимости билета.

Для детей от 7 до 15 лет также предусмотрена льготная стоимость - половина тарифа. При этом необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст.

При этом в документе не указаны льготы для студентов, пенсионеров и других категорий - такие условия, как правило, определяются отдельно тарифной политикой города.

Провоз багажа: четкие ограничения

Пассажирам разрешается перевозить ручную кладь, однако правила устанавливают конкретные ограничения.

Запрещено провозить багаж, если сумма его размеров по длине, ширине и высоте превышает 180 сантиметров.

Также не допускается перевозка вещей весом более 60 килограммов.

Отдельно ограничены длинномерные предметы - их длина не должна превышать 190 сантиметров (исключение сделано только для лыж).

Кроме того, категорически запрещено провозить опасные вещества - взрывчатые, легковоспламеняющиеся, токсичные и другие.

Животные

Правила допускают перевозку домашних животных, однако при условии соблюдения санитарных норм.

При этом владельцы обязаны следить за чистотой и безопасностью в салоне.

Перевозка диких животных прямо запрещена.

Что обязан делать пассажир

Пассажир обязан иметь при себе билет на протяжении всей поездки и предъявлять его по требованию.

Также необходимо соблюдать общественный порядок, не создавать угрозу безопасности и освобождать вагон на конечной станции.

В случае обнаружения подозрительных предметов или других опасных ситуаций пассажир обязан сообщить об этом персоналу.

Что категорически запрещено

В правилах подробно прописан перечень запретов.

Нельзя проходить без билета, использовать чужие билеты или проезжать по недействительным документам.

Запрещено заходить за ограничительную линию до полной остановки поезда, мешать закрытию дверей, открывать двери или использовать аварийные механизмы без необходимости.

Также запрещено курить, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распивать алкоголь и нарушать общественный порядок.

Отдельно запрещается:

- ездить внутри станции или вагонов на самокатах, велосипедах и других средствах передвижения;

- заходить на пути или в служебные помещения;

- мусорить, портить имущество;

- использовать пиротехнику и открытый огонь.

Кроме того, пассажирам нельзя отвлекать машиниста или находиться у кабины, мешая обзору.

Контроль и безопасность

Перевозчик имеет право проводить досмотр ручной клади пассажиров.

Если пассажир нарушает правила или отказывается оплачивать проезд, его могут обязать покинуть транспорт на ближайшей станции.

Утверждённые правила показывают, что LRT в Астане будет работать по строгим стандартам, близким к метрополитену.

Это означает, что пассажиров ждёт не просто новый транспорт, а система с чёткими требованиями, контролем и акцентом на безопасность.

Как развивался проект LRT

Проект LRT в столице начали реализовывать ещё в 2011 году - тогда была заложена первая капсула. Активное строительство с установкой опор стартовало позже, в 2017 году.

За это время проект неоднократно приостанавливался и возобновлялся. Сейчас он выходит на финальную стадию. По последним заявлениям властей, запуск линии ожидается в 2026 году.

Ещё в конце 2025 года сообщалось, что система уже работает в тестовом режиме. По словам акима Женис Касымбек, тестирование началось 30 сентября и должно было занять от трёх до шести месяцев.

«Планируем, что в ближайшие месяцы работа будет завершена, и LRT начнет функционировать в полноценном режиме», - отмечал он.

Ожидается, что запуск LRT снизит нагрузку на дороги в Есильском и Нуринском районах, а также на ключевых проспектах столицы.

Станции уже определили

Параллельно власти определили названия 18 станций. Они привязаны к районам и ключевым объектам города - среди них «Аэропорт», «Байтерек», «Национальный музей», «Нурлы жол» и другие.

Материалы направлены в республиканскую ономастическую комиссию для окончательного утверждения.